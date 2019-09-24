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專訪／學生提案讓你去TRY 清大蘇寄偉：自由發展 才知最後結果

2019-09-24 11:57聯合新聞網 侯品如、張瑋珊／專題報導

看專題─

「實驗，教育行不行？」

蘇寄偉以機器人競賽專才，經特殊選才管道進入清華大學，並參與實驗教育方案。張瑋珊／...
蘇寄偉以機器人競賽專才，經特殊選才管道進入清華大學，並參與實驗教育方案。張瑋珊／攝影
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走進機器人團隊工作室，裡頭擺放許多到世界各地征戰得到的大大小小獎盃，正中央有一個根據比賽規格打造的的機器人足球場，上頭有各種零件組裝而成的機器人，今年22歲的蘇寄偉正聚精會神地操作手上這隻「鋼鐵大玩具」。鎮日埋首在程式控制和線路圖的大學生，讓人不禁好奇他一路以來的求學歷程？

機器人團隊到世界各地征戰得到的大大小小獎盃。張瑋珊／攝影
機器人團隊到世界各地征戰得到的大大小小獎盃。張瑋珊／攝影
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蘇寄偉高中就讀公立學校，接受一般體制學校的教育，由於從小就對機器人研究有濃厚的興趣，大學前已經得過4個機器人世界盃足球賽個人冠軍，之後以機器人競賽專才，經「拾穗計畫」特殊選才管道進入清華大學，並在大二參加了清大第一屆「實驗教育方案」，成為台灣首個大學實驗教育下的第一批學生。

團隊自製的機器人。張瑋珊／攝影
團隊自製的機器人。張瑋珊／攝影
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從「學生」本位出發的實驗教育方案

清大實驗教育是一個「由下而上」、「從需求產生供給」的學程。一開始是這些特殊選才的同學感受到專業資源的欠缺，「像是我是機器人專長，還有國標舞、空手道這些特殊選才的同學，校內沒有足夠資源幫助我們，也必須花時間唸不分科的東西，有很多人唸到最後會放棄專長，因此我們開始思考，學校正常學制教育下兼顧專業的可能性」。

「實驗教育的核心價值是要跨領域、跨場域，可以讓學生自由選擇想要的東西」蘇寄偉說道。他們向學校提出方案後，學校也認為這項提案不錯呈給教育部，30個特殊選才進來的學生，最後有7個申請參與實驗教育方案。

「我上大學的用意就是希望能獲得需要的東西。然而一般的學制會遇到的最大問題是130幾個學分全部被規劃好，但有些課程是與專長不太相關，實驗教育的學程很明確符合我的需求，因此我提出申請」。從言談間可以看出，蘇寄偉對自己專長的了解和對教育的想像。

清大實驗教育需要提未來的研究計畫，衍伸出學習輔導小組的制度，須有主責指導教授，與學習領域密切相關之教師或業師，蘇寄偉舉自己的例子，「我的學習輔導小組裡有教授也有業師，業師主要是提供有別於教授可以提供給我的意見。教授會有很多選項讓我選擇，沒有所謂單方面要灌輸我做什麼，在課程選擇有比較大的主導權。其他有關實習學分、商業學分就與業師有較大的連結」。

「實驗的用意是讓他自由去發展，才會知道最後結果是怎麼樣」。

要提出未來3年的研究計畫不是件容易的事，提交研究計畫後，須經由10幾個學院老師所組成的審議委員會，向他們報告學涯規畫，期間可能還要經不斷的修改才會通過。

此外，清大特殊選才的大一是屬不分系，每個人都可以自由選各系的課，蘇寄偉表示大二之後會分流選科系（他選的是工業工程與工程管理系），若大一選的不是系上的課，學分形同沒用，雖然也有給學生探索的機會，不過他認為實際上學生仍要非常清楚自己未來的方向。

不是任何人為你鋪好的一條路，過程中是不停的懷疑、修正、再推翻，蘇寄偉建議同樣想進入大學實驗教育的學生要清楚檢視自己，「想要的東西是不是很強烈、很真心，倘若方向不是很明確，你就會容易被左右、動搖」。

三角洲機器人團隊工作室。張瑋珊／攝影
三角洲機器人團隊工作室。張瑋珊／攝影
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根據比賽規格打造的的機器人足球場。張瑋珊／攝影
根據比賽規格打造的的機器人足球場。張瑋珊／攝影
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