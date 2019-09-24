專訪／豪不起眼卻蘊藏生命力 讓孩子一眼就愛上的種籽實小魅力何在？

2019-09-24 10:32 聯合新聞網 侯品如、張瑋珊／專題報導



種籽親子實驗小學靜謐地座落在新北市新店區的烏來山谷中。圖／卓同學提供 分享 facebook

灰色的屋瓦、藍白相間的建築與周圍的綠意相映，種籽親子實驗小學靜謐地座落在新北市新店區的烏來山谷中，校車需要搭約一個半小時的路程抵達，1994年創立的種籽實小是由一群關心教育的家長興學、也是當時台北縣第一所公辦民營的小學。

怎麼把小孩送到那麼遠的地方唸書，是卓媽媽常被問到的問題，她表示，最初考量孩子若唸一般體制的小學，通常中午放學後就會去安親班，但她不想將小孩送到安親班因而排除一般的國小，「後來同個幼稚園有比他（卓同學）大一屆的小孩在種籽實小就讀覺得很不錯，剛好學校有活動可以去參觀」，就此開啟母子兩人與種籽的不解之緣。

「學校很漂亮」成為吸引孩子入學的關鍵，「那裡是一個很天然的學校，一點都不華麗、甚至是有點破舊，他一看就說喜歡，我們就覺得可以試試看」，卓媽媽回憶道。

學生徜徉在草皮上。圖／卓同學提供 分享 facebook

天然、真誠的教學環境

「種籽是一個很真實、很真誠的場域，每次去學校都有被療癒的感覺」，就算孩子已畢業一年，但談起種籽實小帶給她的感受，卓媽媽仍然充滿感動，認為種籽實小不僅讓孩子成長，就連家長都會被學校質樸的氛圍感染。

卓媽媽說，想把孩子送進種籽實小，必須經過「試讀」和「面談」兩個關卡，視孩子是否適合這樣的教學方式，並透過面談個別了解家長和學生的想法，其中特別重視孩子的自主性。「面談的時候是學生跟家長分開，因為有的可能是家長想讓孩子去，但孩子不喜歡。」卓同學回憶自己當時的面試情形提到，種籽重視孩子的自主性其實從入學前就開始。

除了基礎課程外，培養孩子解決事情的能力以及待人處事的態度，更是學校課程的一大重點。「有一個像法庭的機制，比如說我今天跟同學有衝突，我就可以寫狀紙告到法庭，法官不會一直指責你，可能也會覺得告訴人有哪裡做錯，比較像是教導的方式。」卓同學指出，校方為了培養孩子解決問題、論述的能力，會由高年級的學生法官及兩三個老師擔任顧問，排解學生之間的紛爭。

卓媽媽也分享自己被學校教育方式深深感動的其中一點，「有個低年級小孩拿了同學桌上的樂高玩具，學校特別想跟大家溝通一件事，就是『偷』這個詞其實有點重，這個孩子其實只是很想玩，而不是要把它占為己有，可是他沒辦法控制自己的慾望，所以學校就說我們能不能不要用『偷』這個字，我們用『不告而取』。」卓媽媽提到，這件事讓她看到學校很用心顧及小孩的感受、願意理解孩子的出發點、願意去說服其他家庭一起幫助這個家庭，身體力行的教育方式打從內心說服了卓媽媽。

種籽實小還有幾項「與眾不同」讓卓同學和卓媽媽印象深刻，包括師長與學生的關係、家長輪流上山備餐、以及每個學期的校外教學，「那邊的老師相處起來很真，跟孩子講話也不會一副老師的樣子。」卓媽媽回憶孩子第一天試讀時還擔心他隔天會不會因為不適應就不想上學，幾天後才發現擔心是多餘的。

每學期兩三次的赴校備餐也是家長們交流的好機會，「除了讓小孩吃的健康外，也是家長之間很好的交流。」此外，校外教學更是學校的核心活動之一，「他把台灣分成十二大區包含離島，六年十二個學期你就會走遍台灣，課程內容也會緊扣著校外教學。」

學校四處都是樹和山，綠意相映。圖／卓同學提供 分享 facebook

相信孩子的能力 尊重孩子的意願

然而要讓孩子進入體制外學校，卓媽媽也曾面對周圍的質疑，認為讓剛上小學的孩子捨近求遠念書「是不是很殘忍、是不是想要滿足自己」，但卓媽媽卻覺得「學校就在你家隔壁，可是你每天都不想去，這樣也是沒有意義。當學校這麼遠，小孩都不願意請假，除非是一定要發燒隔離的程度他才願意請假，身為家長可以想想，到底哪一個對小孩才是好的？」

她認為家長應該給孩子機會和空間，並且相信孩子的能力，「當小孩有那個意願的時候，他就是會長出那個力量去承受這件事情，我覺得這也是種籽一直強調的精神」。

卓媽媽認為自己的教養理念與種籽實小不謀而合，而種籽也確實帶給孩子不小的影響，「比如說在幼稚園他本來是很主動，可是他有一段時期是幼稚園快畢業就變得比較害羞，可是在種籽兩年之後，他好像又變回他自己，我覺得這是代表這個環境讓他安心，讓他知道可以做自己。」

看見孩子進入學校後開始做自己，讓卓媽媽十分欣慰，未來，卓同學也會以體制外學習為主，「我們給他的就是一個態度跟解決問題的能力，這個是在我人生價值觀很重要的一點，這些環境可以養成他思考、面對問題、解決問題，而不是等他到了20幾歲，從來沒有讓他思考過那些，突然要他會解決問題、為自己的人生負責，應該是要從小培養的」。孩子如何獨立面對未知的世界，在這個新店山區的土壤中埋下的種子，已經開始迎向陽光。