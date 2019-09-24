專訪／無界塾謝忠瑋：實驗教育最大挑戰 老師如何帶領學生認識自己

2019-09-24 10:30 聯合新聞網 侯品如、張瑋珊／專題報導



目前在擔任高中的公民科教師。張瑋珊／攝影 分享 facebook

「我想是因為我有一顆叛逆的心吧」，一身爽朗、談起教育總有滿腔熱血的「瑋瑋老師」謝忠瑋，提到自己如何奮而投身體制外教育，他不禁開懷大笑。

「教育再怎麼好、再怎麼優秀，如果沒辦法讓學生發生改變，那都是假的」。

曾經也接受體制內教育的謝忠瑋，他表示自己當初在大學的翻轉教育課程中被葉丙成老師的這個理念感動，讓他開始思索「以學生為本位」的可能，也開啟了他的實驗教育之路，目前在「無界塾」擔任高中的公民科教師。

實驗教育重素養培養 不只是設計美好課程

不同於體制內的照本宣科，謝忠瑋認為實驗教育最大的特點在「沒有所謂教不教完」，他提到無界塾有自己的八年課綱計畫（小五至高三），將教育部頒布的課綱落實在小學、國中、高中，「這個八年計畫能實行完整的素養培養，從小五到高三是完整的脈絡，讓學生在學習上看到，這套課綱講的內容是可以在實驗教育實行的」。

除了要有跟普通學校有不一樣的教育主張之外，課程設計、教學方式也會是老師們要面對的考驗，「我們會對實驗教育有美好的想像，但其實實驗教育它本身很累，不是設計美好的課程、站上台炫麗的講課就好」。謝忠瑋提到無界塾著重在引導學生，陪著學生探索自己的過程是充滿挑戰的，「你要塞個方向給學生太容易，最大的困難是學生沒有方向、沒有想法，老師就要帶他們去認識自己」。

在無界塾畢業後，多數學生會藉由大學的特殊選才管道入學，如國立清華大學的拾穗計畫、國立交通大學的百川學位學程，這兩個計畫的學生很多都來自自學機構、實驗教育，有特殊專長的人就是特殊選才要找的學生。

然而，學生由體制外教育進到大學，是否會有適應不良的問題？謝忠瑋則說，「我們的課程討論居多，老師站在中間拋問題，學生就要開始討論、找資料、做簡報，這樣的高中模式其實就跟大學很像。」他指出無界熟為了協助學生經特殊選才管道入學，會特別著重個人履歷的設計，在高中階段也會經「個人化coach制度」媒合大學教授，讓學生提早接觸大學的學習模式。

無界塾有自己的八年課綱計畫（小五至高三），將教育部頒布的課綱落實在小學、國中、高中。圖／取自無界塾臉書 分享 facebook

體制內的「100分」卻變成體制外的「C」

「實驗教育裡面有三塊，一塊是老師、一塊是學生，最重要的那塊還有家長，」謝忠瑋說。不過要讓老師、家長、學生都能理解實驗教育的意義，還是要經過不斷的溝通，包括入學前與家長的理念溝通，以及學習過程中的晤談。

他提到過去有家長看見孩子由體制內的「100分」轉為體制外的「C」，因此產生懷疑，「雖然我們有晤談、說明會，但仍不足他們當下看到成績單的衝擊感跟感受」。難免會有家長質疑學校的評分方式、期末成果展現如何代表學習而產生衝突，因此他們更需要花時間與家長溝通理念及想法。

投身無界塾三年多來，謝忠瑋坦言：「初期的時候很辛苦，我也是待了三年半才摸出一點點東西」。謝忠瑋在無界塾內教授的是社會科，苦笑自己時常備課到深夜，「我們必須不停補充新的、一邊上舊有的東西，對很多實驗教育的老師來說時間是壓縮的，每一天的量很大」。

處在資訊爆炸的年代，謝忠瑋時常透過「即視感」來創造社會議題與學生的連結，「例如白色恐怖可能離學生很遠，我會讓學生回家訪問他的爺爺奶奶，在戒嚴時期你的生活是什麼樣子，讓你透過生活旁既有的東西去認識，而不是在教室單純口述給你聽。」謝忠瑋提到，很多社會議題看似離學生很遠，但透過課堂講述、課後的討論讓學生建構出自己對社會議題的觀點，「老師當然有詮釋權，可是我也會告訴他們『這是我的觀點，那你的呢？』」

老師是學生的陪伴者、引導者

談到教育對他的意義，謝忠瑋眼中閃爍著熱忱：「視學生所需要的東西去協助成就他、讓他更完美，我覺得這是一個教育工作者最棒的事情」。他將自己視為學生的陪伴者、引導者，曾有已經離開的學生提到，無界塾給他思考的能力，讓他知道探索世界的可能性，並對謝忠瑋說，「被你開啟的世界就回不去了」，這讓他十分感動，「他知道老師在做教育改變，也知道老師在做什麼。」

不過謝忠瑋也曾面對學生的質疑，「學生直接跟我說『你教得很爛，你都沒有聽懂我講的意見』，我說『我有聽懂阿，所以我現在在修改了不是嗎？』」會很受挫，懷疑學生是不是不懂自己在幹嘛？但謝忠瑋對學生的質疑表示欣慰，認為學生既然敢去挑戰老師的權威，一來表示他對老師很信賴，二來代表學生未來對社會議題提出質疑的可能就更高。

對於體制外教育與體制內教育如何建立連結，謝忠瑋強調，他從事體制外教育「不是自己玩得很開心」，而是看見體制內教學在偏鄉、資源分配、教師培訓上的不足，希望藉由體制外的嘗試、改變找出另一種可能，再回到既有的體制做改變，「無界塾今年有15位老師參加初任教師研習、示範分享教學的可能性，某層面象徵無界塾不是只是想玩自己的，也是想讓其他老師知道教育改革、教育創新是有可能性的」。

「把大學的思考人生的過程拉到國中，他們不用為了考試的技術去思考人生，我覺得這是體制外教育最大的優勢。」從建構社會議題、引導學生思考到協助學生探索自己，瑋瑋老師形容自己像是在「搭鷹架」，樂於扮演學生的陪伴者、學習者、引導者，從瑋瑋老師的眼裡，彷彿看見翻轉教育的微光。

（編按：訪談僅限謝忠瑋老師個人經驗分享，不能完整代表無界塾）