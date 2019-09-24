專訪／沒有考試、成果展…和平實小重學習歷程 學生樂：這裡不一樣！

2019-09-24 10:28 聯合新聞網 侯品如、張瑋珊／專題報導



台北和平實驗國小教室。張瑋珊／攝影 分享 facebook

「我很喜歡這裡的專題報告，我們可以選一個主題，分完組後去研究這個主題」、「很喜歡專題報告，比考試好很多」，三年級轉學進和平實驗小學，目前就讀五年級的簡同學和徐同學說到自己喜歡和平實小的原因。

用發表會取代考試、用學習分享取代成果展，2017年開始招生的和平實小是台北市第一所公立實驗小學。為什麼會走上實驗小學這條路？和平實小杜偉倫老師指出，和平實小創立初期差點因少子化而停辦，因此轉型為以體驗教育、特色公立小學為主的課程規劃。

消弭以進度為思維的教學 沒有教科書、考試

原本想發展為體驗教育為主的和平實小，在歷經差點停辦的插曲後轉型為實驗教育學校，沒有教科書、沒有考試的教學方式，反而讓孩子的學習充滿更多可能，「為什麼不用教科書、沒有考試，這些措施只是想消弭以進度為思維的教學模式，因為這樣的氛圍一旦產生，落後的學生就會一直落後。」

杜老師認為，教學的目的應是培養孩子學習的自主性，例如語文教育，要教的不是一個單字、而是將字視為一種材料、工具、手段，將他變成字詞語言，讓孩子有更多的主動性發展這個字以外的東西。「以前國語就是生字本抄抄抄，抄到手斷掉，現在就可以畫什麼心智圖之類的。」徐同學開心的說，剛轉學來時還不太適應這樣的作業模式，現在已經很得心應手、也很樂在其中。

台北和平實驗國小。張瑋珊／攝影 分享 facebook

讓孩子選擇喜歡的選修課 用學習分享取代成果

除了基礎課程外，和平實小還有特殊的「選修課」，教導選修課的劉璟儀老師表示：「我們每個人有兩種選修課，可能56個小朋友分成四組，每組就14到15位，同一個時間大家跑班，我們的邏輯就像大學一樣」。每周兩次的課程，更讓孩子們期待不已。

「我最喜歡選修課！」簡同學和徐同學提到最愛的課程忍不住興奮地大聲說，「剛來的時候就覺得『哇！選修課是什麼東西』，然後去試聽就覺得好好玩喔！」簡同學雀躍地說，為了選到自己喜歡的選修課，同學們還需要通過「筆試」才能錄取，「試聽就覺得好好玩喔，然後就回家寫『為什麼要來上這堂課』，那時候寫的比較淺，老師就有教我們要怎麼寫他們比較會選。」

不同於一般學校，以考試、成績來評量學生在課堂上學習、吸收到的知識，和平實小一開始是以「成果展」做為評量機制，實施後老師們發現「可能會為了達成目標而壓縮學習品質」，因此用「學習分享會」取代，著重在整個學習歷程。

然而用「學習分享」真的能檢視孩子的學習情形嗎？杜老師表示，其實也有很多家長會質疑、擔憂，以為孩子進了和平實小，在學科表現就會特別突出，而家長對於「突出」的定義不外乎是透過過去體制的「分數」來定義，「家長會擔心孩子的程度到什麼地方，以我們過去就是兩個月有一個段考，但我們真正要的不是這個東西。」也因此和平實小發展出學習分享會。

之所以用「分享會」取代實驗教育的「成果展」也有其特殊意義，「很多理論告訴你只要用這種方案學習一定要有成果展，有成果展才有驅使他們學習的動力，我們一開始也是用這樣的名詞，但是發現用這樣的名詞之後，其實跟段考是一樣的、是一種變相的無形枷鎖」。杜老師強調，和平實小每堂課都採「差異化教學」，視孩子不同的學習歷程訂定不同的學習目標，「能不能完成是因人而異，不能因為最後一定要達到目標影響我的學習品質」。

台北和平實驗國小外觀。張瑋珊／攝影 分享 facebook

將教育層面擴大 凝聚師、生、家長

為了落實關注孩子學習的目標，和平實小也十分重視與家長的溝通，「家長跟老師要越理解，對孩子的幫助會越大，」杜老師提到，和平實小從入學說明會、入學前的家庭晤談、學校日、班級跟家長的再晤談等，都是都是希望家長與老師在孩子的教導上更緊密合作，「因為我們的對象都是孩子」。

也因此和平實小致力於「將學習帶入家庭」，讓家長能清楚孩子的學習情形、也讓孩子無論是在學校、家庭等不同場域都能自主學習。「我們會有老師把這些衍生的作業變成在家裡做，譬如說有作業是要念給家長聽，家長要錄起來幫她check，我們試圖讓這些作業能夠在家裡發生，讓家長知道孩子的學習有在進步。」

「我覺得這邊讓我比較放鬆，以前壓力很大，老師就會叫我們寫一堆功課、評量，有時候就很想逃避」、「不像以前老師出題目、你寫一寫就忘了，專題會讓你印象很深刻，你還可以多認識同學、跟同學合作」，簡同學和徐同學表示，自己由一般學校轉到和平實小後更能開心的學習。另外，她們還提到很喜歡的「家族課程」，低年級和高年級會一起分家族，像今年的概念是用哈利波特的分類帽，課程規劃不同年級一起討論議題或是一起完成一個作品。

不同於填鴨式教育孩子們，必須花費一整天待在苦悶教室中反覆背誦課文、練習算數，放學甚至得上補習班繼續「煎熬」，和平實小跳脫以往教學框架，讓這群小五學童們臉上洋溢著屬於這個年紀該有的笑容。