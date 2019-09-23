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「外交危機沒反省」韓批蔡：膝反射歸咎大陸

2019-09-23 00:15聯合報 記者劉宛琳王敏旭謝梅芬／連線報導

韓國瑜批蔡總統面對外交危機，只膝反射地歸咎大陸。圖／聯合報資料照片
韓國瑜批蔡總統面對外交危機，只膝反射地歸咎大陸。圖／聯合報資料照片
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我國一周斷交兩邦交國，總統府指中國大陸利用外交手段打壓台灣逼迫接受一國兩制，國民黨總統參選人韓國瑜昨再批蔡總統沒反省檢討，卻只膝反射地歸咎大陸因素。

蔡總統表示，一國兩制在今年的年初是由中國國家主席正式地提出來，台灣所面臨的一國兩制的壓力是前所未有的強大，「韓市長在評論這些的時候，應該要看到這整個時空環境的不一樣」。

韓國瑜回應，我國邦交國一周兩斷，是外交前所未有的危機，沒看到蔡總統反省檢討，卻只膝反射地歸咎於大陸因素，難道馬總統執政時期的活路外交是有接受過「一國兩制」嗎？韓國瑜再次重申，過去、現在、未來都未曾也不會接受一國兩制，希望蔡總統拿出具體作為，改善兩岸關係、捍衛中華民國並非「只是說說」。

韓國瑜國政顧問團也表示，台灣在維繫邦交國的外交挑戰一向艱巨，但從未出現蔡政府這種崩盤式的斷交危機，多邊參與的國際組織會議WHA也被拒絕在外，甚至強力推動新南向政策的蔡政府，卻「絕口不提」在這個月初的東協十國決議，台灣又被排除。

對於蔡總統指高雄發生的治安事件確實有槍枝，也有開槍情事。韓國瑜競選辦公室執行長林國正回應，韓對高雄治安會更努力，但若縣市有槍聲及槍枝，警政署長、內政部長就要坐鎮的話，那全台幾乎都有槍枝、槍聲，是不是都要去long stay？北市、屏東不都有發生槍枝及槍聲，為何沒有署長去坐鎮？無疑是卡韓、醜化韓、黑韓、醜化高雄。

談到對韓陣營呼籲朝野共商國是，蔡總統酸韓應先多參加行政院會，林國正說，呼籲朝野坐下來好好談，是在野黨良性的建議，兩岸國防、外交是總統的權責，「這跟韓市長出席行政院會有何關係？」

2020選舉韓國瑜一國兩制斷交新南向政策總統府蔡英文

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