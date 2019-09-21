吉里巴斯轉向北京 美失望「無助印太和平」

2019-09-21 23:53 聯合報 華盛頓記者 聯合報 華盛頓記者 張加 ／廿日電



中共國務委員兼外長王毅（右）21日在北京與索羅門外長馬內列簽署建交公報。（美聯社） 分享 facebook

中華民國與吉里巴斯斷交，美國白宮國安會資深官員廿日指出，吉里巴斯轉向承認北京，無助於印太區域和平與穩定，美方鼓勵各國政府謹慎評估決定。

白宮國安會資深官員廿日以背景說明方式回覆記者表示，吉里巴斯從承認台北轉向北京，無助於印太區域和平與穩定，也不會對吉里巴斯自身建構可持續、具主權的將來有所幫助。

官員指出，台灣是美國緊密且重要的夥伴，美方將持續鼓勵各國政府，審慎、透明評估這些決定對其主權與繁榮的長遠影響。

美國國務院一名發言人廿日也以背景說明方式指出，對於吉里巴斯與台斷交，決定轉向北京，美方深感失望，中方積極改變兩岸現狀的行為有害，並破壞區域穩定；該官員並表示，美方正探索應對此事的各種選項。

國務院重申，美國仍信守基於美中三公報與台灣關係法的「一中政策」；此外，美國持續對中方施壓各國終止與台關係的行為表達關切；兩岸和平與穩定符合美方利益，穩定的兩岸關係對台海兩岸與區域帶來許多助益。

中華民國十六日才與索羅門群島斷交，外交部長吳釗燮廿日召開記者會，宣布與另一太平洋友邦吉里巴斯斷交；美國多位參、眾議員也都陸續透過推特為台發聲。

眾議院外委會共和黨推特帳號發布首席議員麥考爾推文表示，非常失望看到吉里巴斯將人民未來交給中國大陸的「債務陷阱」外交；美台關係堅定不移，將一起抵抗中共的侵略行為。

中索建交 簽署聯合公報

【記者許依晨／綜合報導】索羅門群島十六日與我斷交後，索羅門群島外長馬內列昨天在北京與中共國務委員兼外長王毅簽署建交公報，正式建立外交關係。

新華社報導，在簽署公報前，兩國外長先舉行會談，之後簽署「中華人民共和國和索羅門群島關於建立外交關係的聯合公報」，自公報簽署之日起，兩國相互承認並建立大使級外交關係。

王毅表示，「中國必須統一，也終將統一」。無論事實上或法理上，台灣過去、現在和將來都是中國領土不可分割的組成部分，這一地位不會改變；現在尚未與中國建交的國家已寥寥無幾，我們相信這些國家當中，一定會有越來越多的有識之士站出來，發出順應時代大勢的正義聲音。