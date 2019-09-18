火災「開窗」嗆死？破解火場逃生3迷思

2019-09-18 14:39 文／ 聯合線上 謝啟政



火災逃生時，到底該不該開窗？在火警案例中，有許多罹難者是先被濃煙嗆暈後死亡，因此消防員日前模擬鐵皮屋火災現場，強調在火災發生的時候，如果只是開窗，會有嗆死或燒死的可能，在火場內必須把握「先關門後開窗｣的原則，確認關門阻擋煙的進入，才能開窗讓煙順利從窗戶排出，否則直接冒然開窗，可能會被濃煙嗆暈。

火災發生常伴隨大量濃煙。 圖／正德防火 分享 facebook

破解火場逃生常見迷思



火災逃生現場還有幾個常見迷思：跑到高樓處等待救援？趕快拿濕毛巾摀住口鼻？躲在有水的廁所裡面？以上幾種常見迷思是火場逃生錯誤的觀念，很有可能會因此而造成悲劇。

火場最致命的殺手不是火焰本身，而是令人呼吸困難的濃煙。火災產生的有毒濃煙，不僅會造成呼吸道嗆傷，還會讓人昏迷失去知覺與行動能力，因此，避免吸入濃煙是火場逃生的第一要務！當居家火災已有大量濃煙時，應立即關閉房門避免濃煙竄入，待房門關閉後，此時若有對外窗戶，才能打開讓濃煙流出，勿執著於要拿濕毛巾或至浴室避難而離開相對安全的房間內，喪失爭取時間等待救援的機會。此外，因為濃煙往上竄的速度比人跑的速度快，許多人想逃到頂樓求救，卻在往上跑的過程中反遭濃煙嗆死。

遇到火災時，逃生不如求生。 圖／正德防火 分享 facebook

滅火，絕不只是消防隊的事！民眾平時應該建構正確的防火知識，若遇到火災時，逃生不如求生。

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