親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
韓國瑜話題不斷
各黨布局拚立委
921地震20周年
齊柏林921叮嚀
政治
軍事
綜合
UDN20週年
防火英雄在我家

要看身分證才能登機？酷航致歉：對台灣旅客全額退費、賠償

陽明、交大合校案通過了 最快明年8月正式掛牌

地表最萌打火英雄！自救保命全靠它

2019-09-18 14:39文／ 聯合線上 謝啟政

在華麗的冬夜，客廳裡擺放著一棵閃爍著燈火、繽紛亮麗的聖誕樹，孰料樹上燈飾電線不慎起火，熊熊烈火把客廳燒得面目全非……，猜一猜，這樣的過程大約需要花多少時間？

實驗顯示，這樣的過程不到一分鐘！從起火到一片火海，短短六十秒的時間，你是否來得及衝出家門？是否有辦法到樓梯間拿滅火器，再回到家裡把火撲滅？因此，家中有家用、品質穩定、關鍵時刻不會出槌的滅火器，是火場求生的致勝點！

正德防火長年致力於消防工程，參與台灣許多重大建設，與台灣的消防產業同步發展，長年來一直是台灣消防業的重要成員，陪伴國人走過許多重大災害，有鑑於民眾普遍缺乏正確滅火知識，而居家火災又為火警的最大宗，因此，正德防火與日本廠商合作，引進適合居家使用的強化液滅火器，環保無毒，台日兩國雙認證，並且以Hello Kitty親民外型，希望民眾能夠把防火當成日常生活的必備知識。

業者推出外型親民的滅火器，推廣居家防災安全。 圖／正德防火
業者推出外型親民的滅火器，推廣居家防災安全。 圖／正德防火
分享

根據統計，居家廚房、臥室最容易失火。臥室的棉被易燃，造成火勢迅速擴散，需要使用滅火器才能撲滅；而烹調不慎所引起的火災，因鍋子裡的油已燃燒到400度，若範圍過大，也無法用水即時滅火。消防署資料顯示，火警好發於有神桌、家庭成員有抽菸習慣、或延長線總是插滿插頭的住家，透天厝、大樓也是容易發生火災的地點，但是，卻有四成居民不知道滅火器擺放的位置。

居家火災發生應及時滅火 圖／正德防火
居家火災發生應及時滅火 圖／正德防火
分享

居家防災建議：常備家用滅火器

火警一旦發生，失親之痛難以平復，復健之路崎嶇漫長，事前預防勝於事後補救。若是居住在老舊公寓、家有老人、孩童、忙碌的主婦，或是有擺放祭祀用的神桌，更應常備家用滅火器，當意外不幸發生時，才有可能轉化成不幸中的大幸。

正德防火致力讓人人都具備實用的滅火知識，預防火災或是火災發生時立即正確滅火，不能僅是專業人員的責任。除了在滅火器品質方面嚴格把關，正德防火同時把防災知識教育視為第一使命，期望能讓家家戶戶都能使用合格有保障的滅火器，並且操作簡單、使用方便，讓消防安全深入居家，守護每一個家庭最踏實的幸福。

居家應常備家用滅火器。 圖／正德防火
居家應常備家用滅火器。 圖／正德防火
分享

相關新聞

火災逾40%為烹調引起 但近八成民眾不重視居家防災

2019-09-18 14:39

大樓失火往哪跑？會逃生不如會滅火

2019-09-18 14:39

火燒車別慌！行車必備防火神器

2019-09-18 14:39

火災「開窗」嗆死？破解火場逃生3迷思

2019-09-18 14:39

熱門文章

柯媽支持參選2020？柯文哲急奔中選會向爸媽解釋

2019-09-17 18:22

總統被連署人登記截止 中選會：共有八組人申請

2019-09-17 18:38

真的要來了！韓國瑜這天將首次揮軍屏東

2019-09-17 16:43

索羅門斷交之後 還堅挺的十六個邦交國長這樣

2019-09-18 08:00

呂秀蓮參選 陳水扁：當選不了想拉下蔡英文

2019-09-17 21:41

郭董退選後民調 蔡韓爭霸：桃竹苗地區差距最小

2019-09-18 10:35

總統隨扈偷吃性治療師？ 總統府：報導錯誤

2019-09-18 08:13

【重磅快評】呂秀蓮批蔡不假辭色 喜樂島有四點盤算

2019-09-17 17:59

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top