地表最萌打火英雄！自救保命全靠它

2019-09-18 14:39 文／ 聯合線上 謝啟政



在華麗的冬夜，客廳裡擺放著一棵閃爍著燈火、繽紛亮麗的聖誕樹，孰料樹上燈飾電線不慎起火，熊熊烈火把客廳燒得面目全非……，猜一猜，這樣的過程大約需要花多少時間？

實驗顯示，這樣的過程不到一分鐘！從起火到一片火海，短短六十秒的時間，你是否來得及衝出家門？是否有辦法到樓梯間拿滅火器，再回到家裡把火撲滅？因此，家中有家用、品質穩定、關鍵時刻不會出槌的滅火器，是火場求生的致勝點！

正德防火長年致力於消防工程，參與台灣許多重大建設，與台灣的消防產業同步發展，長年來一直是台灣消防業的重要成員，陪伴國人走過許多重大災害，有鑑於民眾普遍缺乏正確滅火知識，而居家火災又為火警的最大宗，因此，正德防火與日本廠商合作，引進適合居家使用的強化液滅火器，環保無毒，台日兩國雙認證，並且以Hello Kitty親民外型，希望民眾能夠把防火當成日常生活的必備知識。

業者推出外型親民的滅火器，推廣居家防災安全。 圖／正德防火 分享 facebook

根據統計，居家廚房、臥室最容易失火。臥室的棉被易燃，造成火勢迅速擴散，需要使用滅火器才能撲滅；而烹調不慎所引起的火災，因鍋子裡的油已燃燒到400度，若範圍過大，也無法用水即時滅火。消防署資料顯示，火警好發於有神桌、家庭成員有抽菸習慣、或延長線總是插滿插頭的住家，透天厝、大樓也是容易發生火災的地點，但是，卻有四成居民不知道滅火器擺放的位置。

居家火災發生應及時滅火 圖／正德防火 分享 facebook

居家防災建議：常備家用滅火器



火警一旦發生，失親之痛難以平復，復健之路崎嶇漫長，事前預防勝於事後補救。若是居住在老舊公寓、家有老人、孩童、忙碌的主婦，或是有擺放祭祀用的神桌，更應常備家用滅火器，當意外不幸發生時，才有可能轉化成不幸中的大幸。

正德防火致力讓人人都具備實用的滅火知識，預防火災或是火災發生時立即正確滅火，不能僅是專業人員的責任。除了在滅火器品質方面嚴格把關，正德防火同時把防災知識教育視為第一使命，期望能讓家家戶戶都能使用合格有保障的滅火器，並且操作簡單、使用方便，讓消防安全深入居家，守護每一個家庭最踏實的幸福。