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火燒車別慌！行車必備防火神器

2019-09-18 14:39文／ 聯合線上 謝啟政

火災無所不在，不只是建築物會發生火災，各式車輛也可能會起火。根據內政部消防署107年火災類型分析，4.8%為車輛引起的火災，當車子發生失火時，你有危機處理的能力嗎？

正德防火董事長特助翁林泱表示，「我國因法令規定，遊覽車、大貨車、娃娃車等，皆備有車用滅火器，但一般轎車沒有法律規範，便形成安全死角。造成車子起火的原因有很多，環境溫差大，或遇撞擊，都有可能起火。現在的車子越來越電子化，因引擎過熱造成火災，也很常見。」

不容忽視的車子火災 圖／正德防火
不容忽視的車子火災 圖／正德防火
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車主不可不知的常識：即時脫困是關鍵

當車子發生火災，即時脫困是關鍵，部分人士因受困無法逃生而被燒死。因此，除了考量到如何滅火之外，駕駛者更要先採取割斷安全帶、擊破車窗等脫困步驟。

有些民眾會在車子裡放滅火器，但若放在後車廂，遇火警時可能無法下車取用，若放置在車內沒有固定，一旦發生車禍撞擊，駕駛者很可能會被滅火器撞傷，造成危險。加上台灣夏天高溫，有時車內溫度可高達90度，若是滅火器品質不良，耐壓不夠，就會有爆炸的風險。

發生車子火災及時脫困是關鍵。 圖／正德防火
發生車子火災及時脫困是關鍵。 圖／正德防火
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預防車子火災，民眾可以有哪些做法呢？車用「脫困滅火棒」比滅火器更實用。有企業（正德防火）就特別引進日本本田汽車研發、專為車子打造的車用脫困滅火棒。這種滅火棒外觀體積小，可放在駕駛座旁的置物架中，固定位置，不會造成危險，發生事故時也容易取用，結合擊破車窗、割斷安全帶等功能，讓行車安全更升級。

車用「脫困滅火棒」結合擊破車窗、割斷安全帶等功能，讓行車安全更升級。 圖／正德防...
車用「脫困滅火棒」結合擊破車窗、割斷安全帶等功能，讓行車安全更升級。 圖／正德防火
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正德防火車用「脫困滅火棒」可放在駕駛座旁的置物架中，發生事故時容易取用。 圖／正...
正德防火車用「脫困滅火棒」可放在駕駛座旁的置物架中，發生事故時容易取用。 圖／正德防火
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車險+脫困滅火棒，安全更萬無一失

許多開車人士都願意花錢買車險、強制險，就是希望發生意外時，可以把要承擔的風險降到最低，然而，當車子真的遭遇火災時，能立即脫困才是更為重要的，車內常備脫困工具，就能有效避免悲劇發生，讓安全更萬無一失。正德防火工業產品榮獲國內外多項品質認證與合格標章，累積近一甲子的專業能力與經驗，不斷努力透過防火宣導與社會關懷，就是希望在這塊土地上生活的人民，能夠降低災害，生活更安全與安心。

車用脫困滅火棒可擊破車窗、割斷安全帶與初期滅火，有效防止悲劇發生。 圖／正德防火
車用脫困滅火棒可擊破車窗、割斷安全帶與初期滅火，有效防止悲劇發生。 圖／正德防火
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