大樓失火往哪跑？會逃生不如會滅火

2019-09-18 14:39 文／ 聯合線上 謝啟政



辦公室是許多人除了家以外所待時間最長的地方，由於人與電器設備都多，存在許多火災隱憂，若不幸發生辦公大樓失火時，該往哪逃？你會正確逃生嗎？許多民眾在起火第一時間，都會急著找濕毛巾保護口鼻，阻擋濃煙，其實，火災現場濃煙竄升速度為每秒鐘3-5公尺，拿濕毛巾是沒有作用的，且濃煙裡含有一氧化碳與許多有毒氣體，許多火場罹難者是被濃煙嗆暈後燒死。懂得正確逃生，才能救你一命。

辦公大樓失火時，宜掌握正確逃生準則。 圖／正德防火 分享 facebook

那麼，大樓失火時，正確逃生準則有哪些？關鍵兩原則：一、小火快跑；二、濃煙關門。「跑」是指跑到相對安全的空間――有對外窗戶的地方，或是確認下方沒有濃煙竄上，趕緊往下跑，千萬不要往上跑，因為濃煙竄升速度比人跑得快。若到處都是濃煙，沒安全地方可跑時，遇濃煙關門是一個很重要的觀念。關門可以暫時阻擋濃煙，爭取時間，等待救援。

除此之外，若能在火勢尚未蔓延之前正確滅火，就能減少更多傷亡的發生。市面上常見的滅火器為乾粉滅火器，適用於ABC類型火災，但是每三年就需要更換藥劑，無法以環保方式回收，不慎吸入人體會造成吸入性損傷，也不容易清潔或造成電子產品損傷；相較之下，強化液滅火器不易復燃，同樣適用於ABC類型火災，安全環保無毒無味，滅火後只要輕鬆擦拭即可，不會像乾粉滅火器粉末一樣難以清理，或造成電子/精密設備損壞，有效使用年限長達5-10年，期限後只要加水稀釋倒掉即可，不會危害人體或汙染環境，適合廣泛運用在圖書館、博物館、醫院診所、長照機構、托兒所、大眾運輸、百貨商場、餐廳、住宅大樓、高科技廠房、電子工廠…等。

辦公大樓或科技廠房通常有貴重的設備和資料，應該在滅火器設備選擇上更為謹慎，以免發生意外時，造成更大的損失，企業除了保險以外，更要在防火設備上用心，以保障企業與員工的人身安全。

辦公大樓失火先學會正確滅火 圖／正德防火 分享 facebook

台灣百大企業中，有超過一半都指名使用正德防火的產品。董事長特助翁林泱表示，「消防是良心事業，是要救人救命的！若是滅火器品質不穩定，要使用時發現故障、變質，後果不堪設想，滅火器的品質要能夠信賴。」

事實上，滅火器不是有放就好，若真的遇上火災發現無法使用，恐欲哭無淚！而現在商用空間裡，發生火警事件，由於環境物件複雜，造成起火原因不明，一般的滅火器很難面面俱到，有鑑於此，正德防火為商業環境所準備的強化液滅火器，使用上簡單，一拔，二瞄，三滅，加上三年的售後保固服務，讓各種年齡層的民眾都能夠輕鬆上手，使防火常識更加普及。