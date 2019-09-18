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火災逾40%為烹調引起 但近八成民眾不重視居家防災

2019-09-18 14:39文／ 聯合線上 謝啟政

日前台南大林國宅清晨發生火災，屋內客廳沙發因不明原因起火燃燒，70多歲的獨居老婦人雖及時被救出，手臂仍受到二度灼傷。

而嘉義市一處民宅也疑似因為神明桌起火，導致火災濃煙密布，在二樓睡覺的兩位女童，分別是6歲和10歲，不幸遭濃煙嗆死。火災發生時，父親和姑姑正在一樓，卻來不及將孩子救出，內心感到自責不已。

當住家發生火災，要如何及時滅火，你知道嗎？根據一項市調公司「2018國人居家防火意識調查｣結果顯示，有九成民眾認同消防設備對居家安全的重要性，但卻有近八成民眾家中完全沒有消防設備，或是不確定大樓滅火器的位置，顯示民眾對於居家火警的危機意識相當薄弱。

不可小看居家環境因烹調引起的火災。 圖／正德防火
不可小看居家環境因烹調引起的火災。 圖／正德防火
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火災離自己很遙遠，真的嗎？居家火災的發生可能就在廚房這麼近，根據內政部消防署統計資料，北市108年1-6月火災紀錄顯示，超過40%的火災起因為烹調，因火災造成6人死亡，7人受傷。

其實，居家火警很容易發生，黃金滅火時間只有短短20秒，黃金逃生90秒，當火災發生，即便是有消防設備的大樓，但真的來得及找到滅火器回來救火嗎？一旦發生火災卻沒有及時滅火，很可能會造成重大傷亡。民眾與其抱持鴕鳥心態，認為若不幸發生火災交給消防隊就好了，大樓可能有滅火設備吧，出了事再捐錢救助就好……，不如自己來提升居家的防火等級。

一個小小的動作，可以為自己和家人挽救一場大大的悲劇。民眾平時居家應該要備有滅火器，並且要學會正確使用，就和許多人會準備地震包一樣重要，不怕一萬，只怕萬一。

正確使用居家滅火器能防止更大災害發生。 圖／正德防火
正確使用居家滅火器能防止更大災害發生。 圖／正德防火
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台灣消防領導品牌――正德防火指出，鑑於近年火災發生的地點，越來越多是在住家，因此從日本引進多款適合居家使用的滅火器，期望能提升國人的防災意識，預防勝於治療，及時撲滅星星之火，才能圓滿更多家庭的幸福。

事實上，一支「合格滅火器」必須經過「滅火器型式認可」、「滅火藥劑型式認可」及「個別檢驗合格」才能拿到合格標籤，市面上很多各種介紹滅火產品的各種誇張影片，但若沒有經過國家的檢驗，其品質及滅火效能對消費者來說是沒有保障的。

正德防火長年致力於消防工程已超過50年之久，更是台灣乾粉滅火器的始祖，累積多年公共防火的經驗，全台有超過千輛的消防車都是正德防火出產製造，企業為了守護國人的防火安全，近年來更加投入在居家防火知識的推廣，不僅舉辦許多適合親子共同體驗學習的「熊安心消防體驗營」，更透過公益活動，直接贈送滅火器給老人機構、孩童之家與弱勢團體，並且引進家用滅火器，是全國唯一首家獲得認可及個別檢驗合格標章的住宅用滅火器，讓防火安全沒有侷限的落實每一個國人需要的地方，是正德防火一直努力的目標。

家裡常備正德防火居家滅火器，一旦火災發生，可望及時救援。 圖／正德防火
家裡常備正德防火居家滅火器，一旦火災發生，可望及時救援。 圖／正德防火
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