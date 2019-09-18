今日頭前重劃區脫胎換骨開花結果

2019-09-18 10:59 文／ 冠德建設泰極、泰景提供



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回顧新莊重劃區十年，從一開始畫餅逐夢的氛圍，直至今日建設到位踏實圓夢，其區域發展性早已不可同日而語。

細分新莊重劃區為「副都心」與「頭前」兩處地塊，由於頭前重劃區腹地精緻、位置關鍵，因此近年來發展更為神速，蓬勃程度遠勝副都心，從交通利多展現雄厚實力，例如已通車的捷運新北產業園區站與年底即將通車的幸福站；而頭前重劃區有目共睹的商業機能，亦如雨後春筍般密集成長，居住魅力指數上揚；另有支持教育需求的各級學校，以及頭前萬坪公園、福美公園、福基公園、化成公園4大綠地環繞的軟性生活訴求。針對過去曾經來過新莊，但礙於當時區域未成熟而沒有下手的消費者，現在的新莊頭前重劃區不一樣了，實在很值得再次造訪，親自見證脫胎換骨後的驚喜。

三環六線年底通車利多動能不斷向上

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日前新北市長侯友宜表示，新北市環狀線計劃第一階工程，預計於今年12月完工通車。全長共15.4公里的三環三線光速串連29個行政區，是新北市最為重大的基礎建設，途經新莊、板橋、中和及新店4個地區，以14個車站串起機場線、新莊線、板南線、中和線及新店線，從新莊到新店可節省20分鐘。

如此交通利多，預期將引發沿途商業經濟結構上合縱連橫效應，屆時也將帶動新北市民就業版圖擴張， 其中以領頭羊姿態走在前端的新莊與新店兩區，已明確展開北客移民熱潮。以各行政區前7月的房屋移轉棟數年增率來看，新莊增率達到18%，高居新北榜首。

房市有感回溫剛性需求主導，自住買盤穩固

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有別於早期新莊重劃區清一色是投資客湧入的買盤，由於現今交通建設陸續到位，區內機能熟成，完美入住點燈率，吸引來更穩健的自住型買盤，無論是新莊、板橋一帶的區域型客層，或是台北高房價推擠客層，渴望換新、換好、換個大未來的消費群，在這裡，能明確感受到生活的幸福感，遂近期內房市有感回溫，看屋人潮節節上揚，特別是區域內地段條件佳、品牌聲譽卓著的建案，也瞬間展現了勢如破竹的能量，未公開即造成熱烈討論的焦點。

冠德指標雙案預約衝破370組，未開案已引爆

上市企業，成軍40載，口碑穩健的老字號冠德建設，素有「營建業模範生」美譽，代表作遍佈北北桃，打造家喻戶曉的品牌形象。特別從10年前開始，冠德深耕新莊重劃區，其相繼推出的7大個案，皆以 ”零餘屋” 的銷售佳績展現實力。

冠德建設的房子，向來不穿制服不流俗，每個建案都有專屬特色，例舉與台中首席豪宅建商龍寶建設合作的「冠德鼎華」，巨資邀請知名建築師賴浩平、趙英傑，與哈佛設計名師胡碩峰聯手擘劃，在市場上獲得廣大迴響，又如以文創價值打造藍海身段的藝術社區如「冠德鼎極」…等，案案各有千秋。

而此次再度推出的「泰極」與「泰景」雙指標型個案，是冠德建設極為重視的新莊代表力作，在追求好還要更好、進化再進化的精神期許之下，冠德雙案不但站上了區域內無可取代的A級地段，關於美學質感、建材選用、制震工法、空間規劃與公設規劃上，也慎重提煉出之前新莊七大個案的精華優勢，並大步伐向前超越，絕對是 "集大成" 的經典指標個案。

「泰極」與「泰景」雙案，挾冠德品牌、地段與產品等諸多優勢展現驚人實力，尚未正式公開即詢問不斷，目前已登記370餘組預約人潮，確實值得消費者傾注關切。

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