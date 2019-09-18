全方位的生活專家股票上市品牌，40年冠德企業集團

2019-09-18 10:59 文／ 冠德建設泰極、泰景提供



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冠德企業集團，從營建業的模範生到全方位不動產開發商；從優質生活空間，到創新生活方式。全方位跨足幸福產業，從居住、娛樂直達心靈改革的教育層面，強調以人為本、有內涵深度的建築，為消費者打造的不僅是美好的硬體，更海涵了各種生活層面上的滿足。

值得信賴的幸福專家冠德建設+根基營造，國際實力雙品牌

冠德建是全台第一家取得ISO品質認證的建設公司(ISO認證：ISO9001、ISO14001)。以「誠信、服務、創新、永續」為經營理念，結合旗下的根基營造，領銜業界籌組工程技術小組來精進建築品質、提升團隊技術水平，率先提出「永久售後服務」、「冠德進化宅」等前瞻概念，而後更引進CRM（顧客關係管理）系統，再追求品質的路上，精益求精。

捷運+商場共構專家開創立體生活，從購物到速度全面滿足

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台灣捷運+商場共構專家，冠德建設以 ”城市建築主角” 之姿，為消費者打造價值多元共構住宅，由於捷運隸屬公共建築，在結構安全的標準上，加倍嚴峻，國家將任務託付給冠德建設團隊便是實力背書。此外，冠德建案還能結合集團旗下的Global Mall環球購物中心，為消費者提供飽滿的時尚享樂與生活機能。

冠德是台灣少數擁有強大整合力的建商，獨一無二的共構能力，將捷運、購物中心與住宅打造成全方位立體生活，如林口A9站「冠德鼎捷」與青埔A19站「冠德青璞匯」，冠德產品的優勢，有目共睹。

理性與感性的心靈專家冠德全人進化宅，由內而外，從身到心

冠德善盡社會企業責任，2014 年正式設立「冠德玉山教育基金會」，著眼於教育，致力推動公益，倡導閱讀與人文美學，跨界傳遞心靈改革的意念，從建築講座、生態講座、學童兩廳院圓夢計劃、一小時玩程式資訊人才札根、深度旅行....等論壇探索，以及例行的年度點亮計劃，秉持為台灣傳遞幸福生活的價值觀，5年以來「冠德玉山教育基金會」逐步發揮影響力，帶領著消費者一同革新，一同改變。

另外，冠德建設是首家「把知識當作建築標準配備」的建商，自2006年起，每一建案均設置「冠德遠見圖書館」。透過差異化、客製化的服務，冠德為產品創造了物質之外的無價資產。

16年來精耕社區「遠見圖書館」透過建築擘劃書香森林並倡導人文美學，讓住宅不僅僅只是一棟建築物，更與居者建構情感與生活的鏈結。

深耕新莊的區域專家10年7案"零餘屋"，冠德寫下歷史定位

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冠德建設代表作遍佈北北桃，並於10年前深耕新莊頭前與副都心兩處重劃區，相繼推出7大個案皆以”零餘屋”的銷售佳績展現實力。好房子不靠口號，消費者的背書最值得您的安心。

冠德建設的房子向來不穿制服，案案皆為不同客層打造獨立個性，例舉與台中首席豪宅建商龍寶建設合作的「冠德鼎華」，巨資邀請知名建築師賴浩平、趙英傑，與哈佛設計名師胡碩峰聯手擘劃，在市場上獲得廣大迴響；又如以文創價值打造藍海身段的藝術社區如「冠德鼎極」；另「冠德風尚」不但擁有校園景觀第一排優勢，並由知名設計師張美美操刀美學公設；以及同樣是坐享校園景觀的副都心唯一SRC住宅「冠德天御」。冠德在新莊，各個都是特色案，各個叫好又叫座，10年7案零餘屋，早已寫下神話級歷史定位。

10年有成戮力之作冠德泰極+冠德泰景，再次刷新新莊規格

冠德建設近日再度推出「冠德泰極」與「冠德泰景」雙指標型個案，這是企業自我突破的新莊全新代表作，在好還要更好的期許之下，不但站上了區域內無可取代的最佳地段，同時擁抱雙千坪基地，並近距捷運幸福站200米與正面收納頭前運動公園等諸多優勢，以工法最高規格打造地標，囊括精鑄鋼骨+制震建築+中空樓板，以及各項進口建材配備，大步超越前面7個個案，從地段到產品濃縮原有優點再進化，是 "集大成" 的經典指標個案，前所未見的高規格產品，創造了未開案先轟動的態勢，目前已湧入430組以上預約人潮，話題不斷眾所期待，可預期開案後勢必創造佳績，也將把頭前重劃區推向另一高峰。

洽詢專線：0915571387 吳副理