一座偉大城市的推手冠德頭前雙地王，百年等待，只有一次

2019-09-18 10:59 文／ 冠德建設泰極、泰景提供



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冠德建設，重新定位新莊的歷史定義。

從零到有，從逐夢到圓夢，冠德建設在新莊，是用心揮汗的10年耕耘大計，當7大鉅作陸續拔地而生，這不但改變了城市的天際線，隨著近800個冠德菁英家庭遷入，城市的人口結構也跟著優化向上。

在堅持自我突破、秉持 "好還要更好" 的決心之下，冠德一直往更好的方向前進，也帶領著消費者走向更美生活。超越再超越，這一次，冠德為消費者獻上超A+地段，從交通、機能、綠意到無窮發展潛力，頭前雙地王，匯一切，匯一極，百年等待，只有一次！

台北豪宅的代名詞這一次，冠德重磅打造新莊的世界級

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近期台商回流，豪宅市場再次回溫，台北信義區豪宅旗艦「冠德信義」，獨棟獨戶頂級豪門，以及中正區SRC雙制震高規格建築「冠德羅斯福」皆出自冠德之手，精工築造精神令市場驚艷。

而即將隆重推出的冠德頭前雙案，則以北市豪宅最高規格，打造史無前例的國際級建築，兼顧硬體與軟體雙料深度，不但拔高了城市的身段，亦將創造史無前例的美好生活。

冠德全人進化宅由心呵護，從買房的那一刻終身服務

冠德建設認為，「住宅」不僅侷限於一幢建築，它應該與「人」有著更多情感與生活的鏈結。好房子，是凝聚從身到心，從生活到人生的幸福核心，因此冠德建設率先以 ”科技、安全、人文、環保、服務” 5大進化觀，建立「冠德全人進化宅」的企業價值系統，堅持在成功中不斷創新，提供真正滿分的居住品質。

其中以推動社區終身學習為目標，將知識列為標準配備的「冠德遠見圖書館」，是冠德精耕13年的社會責任，與遠見天下文化事業群策略聯盟，提供每戶家庭贈書，以及社區講座與終身學習顧問，讓文化成為無價的家族資產。

另外，冠德擁有業界首創的「永久售後服務」，並建構「客制化精緻服務」，率先引進CRM系統，當客戶反應問題之後，達成1小時內回應問題、48小時內現場勘查、7天內完成維修與事後滿意度調查等企業標準SOP，一次買房，終身承諾，在泛泛紅海時代裡，唯有選擇忠於藍海價值的冠德品牌，才值得您託付一生。

雪梨歌劇院、鳥巢水立方冠德建設，重金禮聘ARUP結構團隊操刀

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國際級指標建築，國際級安全把關，為了替消費者打造頂級規格的好生活，冠德建設力邀ARUP奧雅納結構顧問集團，為新莊打造首席新地標。

奧雅納成立於1946年，是眾多國際知名建築的核心規劃者，橫越各領域及產業，是享譽世界的跨國性建築結構集團，70年來，奧雅納的作品膾炙人口，從雪梨歌劇院到北京奧運場館鳥巢與水立方，以及新加坡體育城和富士山世界遺產中心等巨擘，業績遍達全球，本次，奧雅納團隊即將為新莊刻劃頂級生活，為冠德頭前地標的住居者，實現美學與安全雙料價值，打造重如泰山的歲月。

日系制震建築，無可撼搖的地標日本住友GRAST制震系統，亞熱帶氣候安全首選

台灣屬於亞熱帶海島型國家，全年平均月均溫超過25°c以上長達半年左右，因此在選用制震壁時，一定要考量溫度變化對制震壁消能的影響，也就是必須排除因溫度上升而降低原有消能的效能。

冠德頭前案嚴選GRAST制震系統，這是百年歷史日本住友專利研發的高阻尼橡膠，其特性對溫度的依存性極低，即使高達40°c左右，高阻尼橡膠吸收地震能量的效能並不會因此而急遽降低，所以最適合炎熱的台灣使用。

有別於業界廣泛使用N牌制震系統會隨著溫度上升而變軟，因而地震吸收力與抗風力大幅降低，造成安全隱憂。高樓層建物由於風作用力所產生極微小的晃動，容易讓人不時感到暈眩不適，裝置適當的制震壁系統，可有效提高抗風的阻尼比，改善居住舒適度，而 "越是看不到的地方，越用心"，這是冠德建設40以來的堅持，也是冠德案案熱銷零餘屋的王道，好產品不怕您比較，只怕您錯過，誠摯呼喚之前錯過冠德新莊7大個案的消費者，這一次，一定要把握！

頭前雙地王‧雙千坪大基地冠德泰極｜26-48坪精品旗艦頭前商業精華區‧捷運幸福站500米‧星巴克+福美公園散步1分鐘

冠德泰景｜55‧75坪風光大戶捷運幸福站200米‧萬坪頭前公園第一排‧區域唯一鋼骨建築

洽詢專線：泰極-楊經理0912805908 / 泰景-吳副理0915571387