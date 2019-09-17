夜市抵用券 外縣市可到台東使用

2019-09-17 17:46 中央社 台東縣17日電



經濟部推出夜市抵用券因不能跨區使用，對台東攤販幫助有限。立委劉櫂豪爭取其他縣市夜市抵用券可在台東使用，同時台東最大的夜市四維夜市一旦完成合法登記也可使用。

經濟部推出的夜市抵用券，國人自由行入住秋冬旅遊補助的旅宿店，由旅宿店業者協助發放夜市消費抵用券，每房新台幣200元，限旅宿當地區域合法夜市使用，但離島、宜蘭、花蓮、台東不限使用區域。

台東市攤販協會理事長蔡宗緯表示，發放規定台東發的抵用券可以拿到外縣市使用，但其他縣市發的不能到台東使用，這對台東比較攤販不公平，無法完全受惠。希望外縣市的抵用券也可以拿到台東使用，這樣對台東攤販比較有幫助。

另外有攤販業者反映，每個例假日在台東市四維路頭都有大型的夜市，是台東最大的夜市，但因為沒有合法登記，無法使用夜市抵用券，攤販業者也希望能納入使用範圍。

劉櫂豪表示，經濟部回覆，關於抵用券使用，經濟部原本因為宜蘭沒有提報夜市，花東各提一個，怕遊客拿到抵用券沒地方消費，才規定宜花東及離島發的夜市抵用券，可不限區域使用，以增加誘因，照顧宜花東及離島旅宿業者。

後來，宜蘭已提報夜市，另外台東也在輔導登記可再增一處，因此目前已規劃北中南其他區抵用卷，都可在宜花東夜市使用，以照顧東部的夜市攤商。

另外，台東核定夜市券使用僅正氣路觀光夜市，但目前台東縣已在輔導四維路夜市合法登記，一旦完成程序提報經濟部就可配合辦理。