親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
夜市抵用券上路
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

柯媽支持參選2020？柯文哲急奔中選會向爸媽解釋

iPhone 11 Pro全球第一個開箱來了！外盒不再是白色

夜市抵用券 外縣市可到台東使用

2019-09-17 17:46中央社 台東縣17日電

經濟部推出夜市抵用券因不能跨區使用，對台東攤販幫助有限。立委劉櫂豪爭取其他縣市夜市抵用券可在台東使用，同時台東最大的夜市四維夜市一旦完成合法登記也可使用。

經濟部推出的夜市抵用券，國人自由行入住秋冬旅遊補助的旅宿店，由旅宿店業者協助發放夜市消費抵用券，每房新台幣200元，限旅宿當地區域合法夜市使用，但離島、宜蘭、花蓮、台東不限使用區域。

台東市攤販協會理事長蔡宗緯表示，發放規定台東發的抵用券可以拿到外縣市使用，但其他縣市發的不能到台東使用，這對台東比較攤販不公平，無法完全受惠。希望外縣市的抵用券也可以拿到台東使用，這樣對台東攤販比較有幫助。

另外有攤販業者反映，每個例假日在台東市四維路頭都有大型的夜市，是台東最大的夜市，但因為沒有合法登記，無法使用夜市抵用券，攤販業者也希望能納入使用範圍。

劉櫂豪表示，經濟部回覆，關於抵用券使用，經濟部原本因為宜蘭沒有提報夜市，花東各提一個，怕遊客拿到抵用券沒地方消費，才規定宜花東及離島發的夜市抵用券，可不限區域使用，以增加誘因，照顧宜花東及離島旅宿業者。

後來，宜蘭已提報夜市，另外台東也在輔導登記可再增一處，因此目前已規劃北中南其他區抵用卷，都可在宜花東夜市使用，以照顧東部的夜市攤商。

另外，台東核定夜市券使用僅正氣路觀光夜市，但目前台東縣已在輔導四維路夜市合法登記，一旦完成程序提報經濟部就可配合辦理。

夜市抵用券台東

相關新聞

好消息！劉櫂豪爭取後 全台夜市抵用券都可在台東使用

2019-09-17 16:04

經濟部加碼補助夜市抵用券 台南15處夜市適用

2019-09-17 14:37

國旅秋冬遊夜市抵用券上路 嘉義縣無合法夜市旅客抱怨

2019-09-17 09:56

夜市抵用券上路 屏縣僅1處可用

2019-09-16 23:52

蔡政府祭夜市抵用券救觀光 洪秀柱批捨近求遠

2019-09-16 21:15

首日夜市抵用券上市 夜市幾家歡樂幾家愁

2019-09-16 21:00

200元夜市抵用券上路 桃園4大夜市1100攤商都可消費

2019-09-16 21:00

每房200元夜市抵用券 全苗栗僅英才觀光夜市可用

2019-09-16 19:05

熱門文章

人妻買本田125小檔車 婆婆暴怒：我的媳婦不准騎這種車

2019-09-17 10:13

相隔51天…欠費滯日婦人返台後終於甦醒 流淚和夫相望

2019-09-17 09:29

女友來烤肉光吃再咒長輩「還沒死？」 表哥被全家族轟爆了

2019-09-17 14:04

壽司郎終於到台南了！一次開2間 9月18日開放訂位

2019-09-17 11:52

這些生肖偏財運旺 反而當不了有錢人？

2019-09-17 10:49

每房200元夜市抵用券 全苗栗僅英才觀光夜市可用

2019-09-16 19:05

周四起降雨更明顯 氣象局：北部、東部一路下到周一

2019-09-17 08:46

Costco開心果含不符規定農藥 近1700公斤遭退運銷毀

2019-09-17 10:33

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top