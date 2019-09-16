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夜市抵用券上路 屏縣僅1處可用

2019-09-16 23:52聯合報 記者謝梅芬翁禎霞／高雄、屏東報導

高雄市六合夜市攤商昨已收到夜市抵用券。 記者謝梅芬／攝影
高雄市六合夜市攤商昨已收到夜市抵用券。 記者謝梅芬／攝影
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「我們這裡可以使用消費券，歡迎使用！」高雄六合夜市攤商昨晚有新的「迎賓」口號，歡迎大家使用經濟部推出的「夜市抵用券」，不少業者表示，有信心可刺激消費。

原本申請使用抵用券掛零的屏東縣，昨天符合資格的屏東市瑞光夜市自治會已提出使用申請，待經濟部公告後即可用。但屏東縣至少有20處夜市，只有一處可用，仍引來抱怨，屏東縣長潘孟安說，配套措施應更充足，政府德政才不會打折扣，希望經濟部能儘快放寬可使用抵用券的行業。

經濟部推出「夜市抵用券200元」，目標族群是國內自由行旅客，只要在交通部登記的旅宿店消費，每房會發放200元夜市抵用券，每張面額50元，每房可發4張。

「夜市抵用券」昨天第一天發放，高市六合夜市有不少攤商收到抵用券，鄭老牌木瓜牛奶及海產粥老店表示，抵用券要有住宿旅館蓋章、攤商章及管委會印章認證，昨晚攤商收到的抵用券是住宿高雄福華飯店的旅客。

六合夜市主委莊其章說，對夜市抵用券帶動買氣很有信心。管委會都盡量給攤商方便，只要拿抵用券到管委會，管委會都會配合先支付攤商抵用券的款項，不會讓業者因申請時間過久，積壓過多資金。

屏東縣有33鄉鎮，各地都有特色夜市，但經濟部規定，適用抵用券的夜市需經經濟部核准設置，屏縣只有屏東市瑞光夜市符合條件。其他知名夜市被排除在外，許多小吃是饕客最愛，卻無法用抵用券消費，觀光客大呼可惜。

縣長潘孟安說，經濟部規定只有經濟部核准設立的夜市才能用，易造成外界對夜市不合法的誤解，希望經濟部把夜市定義講清楚，勿讓美意打折。

六合夜市屏東縣夜市抵用券潘孟安自由行消費券

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