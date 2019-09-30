恰恰引退／23號代表球員生涯 彭政閔盼創造另一個教練背號

2019-09-30 02:04 中央社 台中30日電



中華職棒中信兄弟隊「恰恰」彭政閔引退賽結束，外界關注彭政閔背號23號引退，他表示，23號是球員時期的代表，未來若轉任教練職，「希望創造屬於自己的另一個背號」。

彭政閔9月29日在洲際棒球場舉行引退儀式，他坦言今天賽前情緒就有點受到影響，球團老闆辜仲諒引退儀式上要彭政閔「不要退」，彭政閔笑說，「當下不知道要講什麼，但已經做這個決定，還是朝著這個方向去執行」。

彭政閔是中職代表人物，看到黃色23號球衣，幾乎沒有球迷不知道這是彭政閔，被問起兄弟隊23號背號是否可能引退，彭政閔表示，23號是球員時期的代表，未來如果轉任教練，「希望靠自己的能力，創造另外一個屬於我的背號」，言外之意，可能執教生涯不一定會續穿23號。

彭政閔在9月初就跟媒體約定，9月28、29日直到引退賽前不受訪，今天引退賽後他不斷感謝媒體們讓自己在最後一週能夠專注打球，被問起引退賽後最想做什麼，他也笑說：「想要好好睡一覺」。

彭政閔今年球季結束後結束中職19年球員生涯，球團計畫培養彭政閔成為教練，彭政閔透露，目前有幾個方向，考慮到美職、日職吸取各國職棒的訓練方式和球風。

彭政閔表示，當教練不是件容易的事情，也提到常聽人家說，一個好的球員不一定會是好的教練，但是好球員透過訓練，在學習當教練的過程中，想辦法把自己的想法和經驗傳達給後輩，「相信一個好的球員，一定會是一個更好的教練」，他也期許自己在思維、表達上更成長，學習如何當個好教練。