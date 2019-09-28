彭政閔引退／揮別最愛的運動 王威晨：需要勇氣

2019-09-28 23:44 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ／專題報導



中信兄弟將在今晚為彭政閔舉行引退賽。 記者黃仲裕／攝影 分享 facebook

中信兄弟隊今晚將在台中洲際棒球場為招牌球星彭政閔舉行引退賽，球迷眼中的「恰恰」跟年輕球員眼中的「恰哥」，對於彭政閔決定退休，王威晨感慨地說：「揮別喜歡的運動，需要很大勇氣。」

王威晨從小跟著爸爸王光輝在球場打滾，看到當時打出名號的彭政閔，曾想要一起打球，願望雖然成真，但日子不算太長，，王威晨說：「很捨不得，還想繼續當隊友。」

「恰哥」在王威晨心中的印象，就是個「模範生」，場上場下的行為舉止都值得學習，尤其「不服輸」的個性，王威晨也有同樣特質，「我也不服輸，但我還需要經驗累積。」

詹子賢恐怕是年輕一輩中最敢對彭政閔開玩笑的球員，兩人私下與球場上都不吝展現好交情，彭政閔私下也會找年輕球員聚餐，詹子賢因此獲得「恰哥」不少指點，包括球技、心態以及社會歷練，「可能在他心中我是個小朋友，像是自己的弟弟一樣。」

捕手高宇杰從小看「恰恰」打球長大，就讀龜山國小時就曾親眼見到彭政閔，也開始關注這位中職指標人物，二○○八年北京奧運，看到彭政閔在中韓戰奮勇撲向一壘，帶起球隊反攻氣勢，更讓他死心塌地成為恰迷。

高宇杰在今年六月升上一軍，把握住最後與偶像同隊拚戰的機會，雖然因個性上比較習慣跟同輩聊天，還沒跟「恰恰」請教，近距離接觸下高宇杰仍看到不少值得學習的地方，「很喜歡他的領導氣質，不用說太多就可以帶領球隊。」

（系列完）