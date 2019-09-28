彭政閔引退／備妥神祕禮 「紅龜」要看恰恰好戲

2019-09-28 23:47 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／台中報導



陳江和（右）4月在家鄉台南「預演」引退，彭政閔替他拭淚。 圖╱中央社資料照片 分享 facebook

「恰恰」彭政閔即將拚完生涯最後一個球季，球迷、隊友都十分不捨，對於他的室友「紅龜」陳江和來說，兩人更是「不能沒有彼此」，陳江和還準備了特別的禮物，要讓彭政閔出國也帶著走。

陳江和今年四月廿一日引退後，轉任內野助理教練，他坦言，自己其實也不能沒有「恰恰」，「所以我也會有他的照片。」

四月陳江和引退時，彭政閔送上筆記本和筆，讓他在擔任教練時能使用，而今「紅龜」也備妥禮物，但只透露「出國到哪都用得到」。今晚陳江和還抱著看好戲的心態迎接彭引退，他笑說：「之前他鬧我，這次換我等著看他笑話。」