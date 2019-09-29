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中職／彭政閔細擬講稿謝兄弟 洪瑞河：他是典範

2019-09-29 01:25中央社 台中28日電

兄弟象前領隊洪瑞河（左）獻花給中信球星彭政閔（右）。 聯合報記者黃仲裕／攝影
兄弟象前領隊洪瑞河（左）獻花給中信球星彭政閔（右）。 聯合報記者黃仲裕／攝影
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中信兄弟隊「恰恰」彭政閔引退倒數，賽後，前兄弟象領隊洪瑞河送上祝福。洪瑞河回憶過往相處，直言彭政閔始終如一，認真肯拚，是很好的典範，「台灣職棒因為有你更有看頭」。

2001年中華職棒選秀，當時兄弟象隊領隊洪瑞河為彭政閔戴上兄弟象隊球帽，彭政閔的中職路從那天開始，回憶10多年與彭政閔的相處，洪瑞河表示，「他一直都沒有變」，從來不會有跟人起太多的爭執。

彭政閔引退賽明天登場，今天在洲際棒球場與富邦悍將隊比賽賽後，球團也安排「謝謝你．彭政閔」儀式，播放各界名人祝福影片，並且請來特別嘉賓洪瑞河，洪瑞河送上兩幅書法，分別寫著「珍惜感恩」和「因為有你」。

洪瑞河解釋，想了很久要送什麼，彭政閔一路上很珍惜自己的工作、很認真，同時心懷感恩，謝謝球迷的支持和愛護，所以寫下「珍惜感恩」送給彭政閔，而台灣職棒因為有了彭政閔，更有看頭。

洪瑞河表示，彭政閔是很拚的球員，也具備成為好球員的條件，最重要的是「態度決定高度、格局決定結局」，要像彭政閔這麼成功，觀念和態度很重要，「彭政閔是大家的典範」，也相信未來無論彭政閔選擇走什麼路，都可以有很好的成就。

彭政閔賽後就獨自拿著講稿在走道徘徊，還借了筆在講稿上寫字，他向洪瑞河和兄弟飯店致謝，「感謝兄弟飯店，讓我們有這麼的環境和舞台，可以展現球技和能力，20幾年來，感謝兄弟飯店的堅持，讓台灣職棒發展」。

彭政閔中職生涯19年都身披黃衫，「很榮幸有兄弟象、跟著大家一起奮鬥，也謝謝洪騰勝老闆在轉手球隊時選了好企業接手，讓兄弟可以永續發展，接下來的日子，讓我們堅持到底、永不放棄」。

彭政閔洪瑞河中職富邦悍將中信兄弟

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