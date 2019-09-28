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恰恰引退／彭政閔陳江和都引退 詹子賢特殊視角詮釋感觸深

2019-09-28 17:30中央社 台中28日電

陳江和退休，彭政閔(左)為其拭淚。 報系資料照
陳江和退休，彭政閔(左)為其拭淚。 報系資料照
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中信兄弟隊今年球季陳江和彭政閔先後引退，學弟詹子賢很有感觸，詹子賢不喜歡別離的感覺，他用自己的「視角」和學長們走向不同的位置，也直言彭政閔是對自己影響很深的人。

中信兄弟隊野手陳江和今年4月21日賽後正式引退，那場與統一獅隊的比賽，打到延長賽第11局，同為南英商工、文化大學畢業的學弟詹子賢敲出再見3分砲，送給學長陳江和引退大禮，被點名「愛哭鬼」的詹子賢，哭了至少2次。

陳江和引退後，9月29日換彭政閔告別，詹子賢和彭政閔的好交情許多人都知道，兩人彼此捉弄，彭政閔十分疼愛詹子賢。

對於彭政閔引退，詹子賢直言不喜歡別離，整季比賽彭政閔每告別一個球場，感人的畫面詹子賢都不忍看，彭政閔9月15日台南棒球場終戰，下場後眼眶泛淚直言：「現在很有（引退）感覺了，越來越有感覺」。

談起和彭政閔的交集，詹子賢解釋，彭政閔高中時期，因為南英商工青棒隊教練「牛爸」陳献榮的力薦，才有打國家隊的機會，讓他一直心懷感激，也特別照顧南英畢業的後輩們，「他不像大家口中說的那麼嚴肅，他是蠻有趣的老人，會帶動氣氛」。

詹子賢透露，彭政閔去年私下聊天時就曾表示，今年將是引退年，「當時我跟他說要三思，但這是他的決定，或許他有另外的人生規劃」。

進到職棒後，除了球技上的問題，人生上的煩惱彭政閔都是詹子賢諮詢的對象，詹子賢表示，平常兩人會像哥哥弟弟一樣吃飯談心，打擊上有什麼瓶頸會請教彭政閔，感情上有什麼挫折彭政閔也會開導他。

這段期間詹子賢用自己的「視角」感受前輩們走向不同位置，詹子賢解釋，陳江和還沒退休前，自己是從外野看著守內野的陳江和背影，現在陳江和退休了，改站一壘跑壘指導員，要打安打上場才能看到陳江和，之後彭政閔會走到他「視角」中的哪個位置還不知道，只能說，「每看一眼少一眼」。

「進到職棒後，他算是對我影響蠻大的人」。彭政閔也提醒詹子賢要「禮貌」、「有肚量」，看事情的面向更廣，「謝謝他的照顧，應該也沒有誰可以擔任他這樣的角色，教會我們該怎麼互相扶持，不管球技還是人生，對我的幫助很大」。

彭政閔詹子賢陳江和

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