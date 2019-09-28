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恰恰引退／中職先生彭政閔最資深球迷 恰爸32年來不缺席

2019-09-28 17:27中央社 台中28日電

彭政閔(右)比賽， 恰爸32年來不缺席。 報系資料照
彭政閔(右)比賽， 恰爸32年來不缺席。 報系資料照
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「恰恰」彭政閔19年中職球員身分結束，恰爸卻當了32年的「最資深恰迷」，身兼心靈導師與教練，恰爸一手將矮胖不起眼的小恰恰推成中職先生，更是彭政閔棒球路上最重要的角色。

9月18日往常的下午6時35分中職例行賽，在中信兄弟彭政閔最熟悉、也擁有最多回憶的新莊棒球場，2時開始已經可以看見許多工作人員和媒體，約4時許，「恰爸」彭建明踏進2樓本壘後方觀眾席，走向幾乎不變的固定看球位置，從練球開始，目光幾乎沒有離開過恰恰，是恰爸看球的日常。

中信兄弟啦啦隊長高大昌，已在觀眾席上帶領球迷超過22個年頭，他回憶，「恰爸還年輕、身體硬朗時，開著車全台球場跟著跑，連東部賽事花蓮球場也不曾缺席」，雖然近年沒有開車了，但新莊、天母賽事，以及台中賽事還是常常可見到他的身影。

啦啦隊工作人員在觀眾席做賽前準備時，恰爸就開始看著恰恰練球，日復一日，彭政閔在中職場上的19個年頭，甚至更往前推到業餘時期，彭政閔棒球生涯的32個春秋，都有恰爸關切的目光。

恰爸成了兄弟無論主客場比賽觀眾席不變的風景，球迷們找恰爸合照、簽名十分熱絡，恰爸年紀漸長後，球迷們也都會幫忙照應；9月18日恰恰新莊棒球場的最終戰，和過去19年來每場比賽都相同，也都不同，就像恰爸曾說過的：「看一場少一場，他的棒球生涯結束，我的看球生涯也結束了」。

彭政閔回憶爸爸在生命中扮演的角色直言，「爸爸是我最資深的球迷，從我人生的第一場比賽看起，一路看了30幾年，看得最多、也最了解我」。

從復興少棒、美和青少棒、青棒時期，一路帶著彭政閔的教練黃文生回憶，彭政閔進到球隊接受訓練是家族大事，他的阿嬤、二伯、三伯、爸爸、媽媽等人都十分支持，「爸爸在彭政閔棒球路上是很重要的角色，沒有家人當後盾，很可能棒球生涯還沒萌芽，就已經結束」。

彭政閔生涯最後一年挑戰完成重要2000安紀錄，恰爸從上半季最後2場出賽一路跟著球隊，直到下半季7月7日終於完成里程碑，恰爸拿著紀念看板上場頒獎，開心的跟休息區每個球員擊掌，下了場氣喘吁吁仍難掩開心，彭政閔也笑說，「我爸太開心了，看他跟大家擊掌，感覺好像他打了全壘打」。

恰爸從小看著兒子打球，一路將彭政閔推上高峰，這2000支安打中，恰爸應該有參與了至少1500支，兒子場上的榮耀就是他的驕傲。

對彭政閔來說，爸爸是「心靈導師」兼「棒球教練」，少棒帶著他體驗中職賽事，三級棒球時期為了不讓表現不出色的彭政閔被退隊，爸爸費盡心思，請來當時職棒球員鄭百勝指導打擊，彭政閔稍微偷懶，爸爸也會嚴厲的警醒。

彭政閔的每個動作、揮棒、姿勢，都刻在恰爸的腦中，看多也看久，成了最了解彭政閔的「私人教練」；當彭政閔出現負面想法時，恰爸又是最好的心靈導師。

恰爸名言：「不怕沒機會、只怕沒準備」，彭政閔始終放心裡，從板凳球員熬成中職安打王、中職人氣王、成為中職先生代表。

「這些年來犧牲努力才有如此成就，辛苦了」，是恰爸給彭政閔祝福，也成了自己32年來「最資深恰迷」角色的最佳註腳。

彭政閔棒球中職

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