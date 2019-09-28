親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
恰是傳奇
台將征戰日職
MLB
棒球
NBA
籃球
棒協賽事特報
綜合
路跑

柯文哲爭取總統提名門票？親民黨：先說是否暗助蔡英文

橘世代周報／每天最後活動是「晚餐」港星馮淬帆洗淨鉛華居林口

運動筆記運動能保養！談退化性關節炎的成因與治療【傷害防護】有傷到底要動？還是不動？防護懶人包讓你一次看懂
健行筆記梨山/希利克步道【南投信義鄉】遇山遇杉玉山前峰
NBAManu Ginobili戴假髮現身 (2019超級企鵝名人賽)明星與他們的NBA故事｜Feat. 田壘 (下)

恰恰引退／陳献榮是伯樂 彭政閔當模範首重做人成功

2019-09-28 17:24中央社 台中28日電

南英商工青棒隊教練「牛爸」陳献榮。 報系資料照
南英商工青棒隊教練「牛爸」陳献榮。 報系資料照
分享
中信兄弟「恰恰」彭政閔引退，棒球路上有許多貴人，南英商工青棒隊教練「牛爸」陳献榮也是伯樂。恰恰視牛爸為恩師，牛爸以他為模範勉勵後輩，「打球不是一輩子，做人成功最重要」。

中職中信兄弟「恰恰」彭政閔2016年在南英商工青棒隊OB賽時受邀擔任開球嘉賓，但彭政閔三級棒球時期從未穿過南英球衣，他與陳献榮的連結，是出自於感恩的心，感謝陳献榮在青棒國家隊選訓時的賞識與力薦。

彭政閔不止一次提到，高中二年級時能當國手的始末。那年的青棒國手選拔賽，彭政閔所屬的美和中學沒能打進前3名，但彭政閔的打擊表現亮眼，拿下選拔賽打擊獎第2名；選訓會中，選訓委員本來沒有選到彭政閔，是因為陳献榮力荐，才在高中首度當選國手。

彭政閔一直心懷感恩，「陳献榮教練不僅提拔自己球隊的球員，也提拔我」，彭政閔沒讓陳献榮失望，1995年IBA世界青棒錦標賽，國際賽生涯首轟出爐，對義大利單場雙響砲，賽會總計敲出3轟。

中信兄弟隊陣中彭政閔、詹子賢這對「忘年之交」的好交情許多人都知道，南英商工出身的詹子賢提到，彭政閔特別照顧自己的原因，應該是因為陳献榮。「那次的中華隊，對恰哥來說是一個轉淚點和跳板，他能夠有今天的成就，那次的比賽經驗也有一定的影響力」。

陳献榮在基層培養出許多好手，詹子賢回憶，陳献榮常常拿彭政閔當作典範，高中打不好時、或場上出現不好的行為，教練就會要他們去看彭政閔，無論待人處事或是場上的態度，「打球不是一輩子，做人成功、對人的態度最重要，彭政閔值得我們去學習」。

彭政閔中信兄弟詹子賢

相關新聞

專題／19年「恰恰」好 是時候說再見

2019-09-28 12:40

恰是傳奇14／「模範生」恰哥要退休 王威晨不捨

2019-09-28 10:26

說聞解字／中職有你恰恰好 彭政閔生涯全數據

2019-09-28 12:54

中職／萬人送彭政閔引退 洲際挑戰連2天滿場

2019-09-28 09:49

就是挺恰／恰恰引退季 鐵粉參與全紀錄

2019-09-28 09:48

中職／美和學長看彭政閔 龔榮堂：所有球員的模範

2019-09-28 18:19

中職／彭政閔引退前一天 「恰爸」開球

2019-09-28 17:59

恰恰引退／彭政閔陳江和都引退 詹子賢特殊視角詮釋感觸深

2019-09-28 17:30

恰恰引退／兄弟賽前練習全穿23號 彭政閔引退賽用球有玄機

2019-09-28 17:23

中職／彭政閔引退倒數1天 球迷徹夜排隊搶商品

2019-09-28 14:12

中職／28日買聯晚彭政閔特刊 抽獎恰恰自傳

2019-09-28 13:44

19年證明自己 彭政閔用球棒寫日記

2019-09-28 13:31

就是挺恰／恰恰體貼球迷 變身中職人氣王

2019-09-28 09:42

就是挺恰／兄弟資深球迷曹之翰 無悔相挺30年

2019-09-28 09:40

影／恰是傳奇 打19年引退 彭政閔:我夢想打20年棒球…

2019-09-27 10:45

恰是傳奇13／同梯戰友等恰恰 共組黃金教練團

2019-09-27 08:57

影／恰是傳奇引退後下一步？好友不擔心：他是彭政閔！

2019-09-26 11:01

恰是傳奇12／教練看恰恰 是球星卻不像球星

2019-09-26 10:07

恰是傳奇11／永不離開棒球 火星人加入基層回饋

2019-09-25 07:00

恰是傳奇10／變電箱那一拳 彭政閔生涯最痛教訓

2019-09-24 09:35

恰是傳奇9／5座打擊王太神 彭政閔豎立恰恰障礙

2019-09-23 10:11

恰是傳奇8／假球絕緣體 恰恰也是球迷最後底線

2019-09-22 10:22

恰是傳奇7／生涯又長又穩 「恰式打法」是關鍵

2019-09-21 09:54

恰是傳奇6／擁4冠軍戒 近四度爭冠都失利成遺憾

2019-09-20 10:13

恰是傳奇5／恰恰名言無數 「塞車論」最經典

2019-09-19 10:15

恰是傳奇4／錯過旅外 讓彭政閔成超級人氣王

2019-09-18 10:53

恰是傳奇3／國際賽經典時刻 彭政閔就是「穩」

2019-09-17 11:25

恰是傳奇2／不只變電箱 恰恰沒旅外都因打傷手

2019-09-16 12:12

恰是傳奇1／彭政閔起步平凡無奇 少棒差點被退隊

2019-09-15 09:48
看更多

熱門文章

NBA／外型與過去大不同 哈沃德坦承很多人認不出自己

2019-09-28 14:15

中職／改名新方向 樂天註冊「樂天桃猿」新商標

2019-09-28 08:04

NBA／加盟籃網主因？杜蘭特：是時候做改變了

2019-09-28 09:33

NBA／生涯後期該更慎選球隊 皮本表達後悔惋惜之意

2019-09-28 16:00

NBA／杜蘭特阿基里斯腱斷裂 厄文：許多人都有責任

2019-09-28 10:52

中職／林智勝再見安打 兄弟下半季封王M3

2019-09-27 22:25

南韓羽賽／敗給天敵依瑟儂 戴資穎無緣決賽

2019-09-28 17:31

南韓羽賽／王子維拍落喬納坦 四強對決周天成

2019-09-27 19:03

南韓羽賽／周天成3局逆轉王子維 將爭本季第4冠

2019-09-28 16:18

MLB／薛則主投國民外卡戰 小史、柯賓放牛棚

2019-09-28 08:30

MLB／砸錢無助衛冕 紅襪老闆明年要砍預算避稅

2019-09-28 08:51

中職／萬人送彭政閔引退 洲際挑戰連2天滿場

2019-09-28 09:49

NBA／哈登、衛少表態願打奧運 盼助美奪4連霸

2019-09-28 09:32

NBA／第四度助美出征奧運？詹姆斯樂意但沒確定

2019-09-28 10:21

NBA／讓「下一題」走入歷史 衛少：我已進入人生新階段

2019-09-28 13:22

田徑世錦賽／攙扶抽筋對手完賽 輸比賽卻贏掌聲

2019-09-28 08:10

MLB／跳脫合約？達比修傾向續留：這裡很舒服

2019-09-28 07:29

12強賽／球員保險、獎金給付確定 出場費1.5萬元起跳

2019-09-27 19:55

南韓羽賽／周天成、王子維晉4強 今寶島內戰

2019-09-28 00:42

MLB／印地安人輸球淘汰 光芒運動家奪外卡

2019-09-28 10:51

NBA／保羅帶天賦赴南灘？ 邁阿密媒體持悲觀態度

2019-09-28 15:00

中職／味全龍6：5逆轉台南市 練習賽奪第3勝

2019-09-27 19:46

中職／中信兄弟「智勝」再見安 點亮封王魔術數字M3

2019-09-28 00:11

MLB／雙城為本季第4支百勝隊伍 大聯盟史上首見

2019-09-28 11:58

NBA／傑克森與灰熊取得共識 新賽季從發展聯盟出發

2019-09-28 14:30

NBA／試訓快艇計畫臨時喊卡 諾亞新東家尚無著落

2019-09-28 14:00

田徑世錦賽／男子跳遠林佳興三試跳失敗 無緣晉級決賽

2019-09-27 23:27

NBA／上季表現不佳 厄文曝祖父過世是主因

2019-09-28 13:58

亞太區資格賽／女壘勝大陸 保東奧希望

2019-09-28 00:34

觀護盃／拳怕少壯 台銀賞夢想家三連敗

2019-09-27 20:41

中職／古林睿煬初登板吞敗 王溢正12勝終於入袋

2019-09-27 22:06

日職／阿部慎之助引退賽開轟 陽岱鋼代打沒表現

2019-09-27 21:51

恰是傳奇14／「模範生」恰哥要退休 王威晨不捨

2019-09-28 10:26

亞洲盃女籃／中華隊不敵澳洲隊 將與紐西蘭隊爭第五名

2019-09-28 00:11

中職／難破「天敵」包林傑 林智勝棒打林羿豪建功

2019-09-27 23:19

女壘／中華隊完封菲律賓 東奧門票得靠人助

2019-09-28 15:08

MLB／阿隆索52轟出爐 追平賈吉菜鳥紀錄

2019-09-28 10:23

田徑世錦賽／400欄預賽49秒95 陳傑分組第三晉級

2019-09-28 07:28

NBA／聯盟擬更改罰球規則 柯瑞帶頭表達不滿

2019-09-28 17:49

NBA／父子情因自家節目受矚 鮑爾澄清：依然愛我爸

2019-09-28 15:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top