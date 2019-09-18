《證明自己》預購轟動即再版 今上市彭政閔揭書名構想

2019-09-18 09:03 聯合新聞網 台北訊



彭政閔自傳《證明自己：彭政閔》於9月7日網路書店開始預購後，旋即暢銷熱賣，親筆簽名近2000本精裝本瞬間秒殺，平裝本預購開跑一小時後也衝上網路書店暢銷榜冠軍，預購期間仍持續暢銷並立即再版。今天9月18日新書出版正式上市，許多球迷也第一時間衝到書店買書，想先睹為快。

彭政閔的第一本授權傳記《證明自己：彭政閔》，今在全台上市。圖／聯經出版社 分享 facebook 彭政閔第一本授權傳記《證明自己：彭政閔》，由聯經出版，作者為彭政閔，和體育主播簡政光(採訪撰文)。封面書名設計斑駁揮灑，象徵一路走來的風雨精神，書中收錄許多恰恰從小到大、不同時期的珍貴照片。恰恰在內文感性提到：「我想，棒球之神似乎不願意讓我簡簡單單地去享受比賽，過程中還是給了我一些考驗，但也許，在我卸下球員光環的那一瞬間，過去所有的苦澀，都會凝聚成生命中最甜美燦爛的一頁。」

《證明自己》的書名是彭政閔自己的構想，也是他一直以來惕勵自己的座右銘。「小時候，也不知道哪來天真的想法，或許是因為『政閔』和『證明』的發音有點像，所以心中一直迴盪著一句話：我會比別人更努力地證明自己也做得到，因為我叫彭政閔！」「雖然我不是棒球天才，但一路走來通過層層關卡，也證明了自己在球隊中可以變得很有用。」恰恰憶及每一個階段如何證明自己，不僅球迷看了動容，讀者也將從他的故事得到勇氣。

《證明自己：彭政閔》的出版訊息公佈之後，受到大批球迷熱烈迴響，球迷表示：「感謝你那麼努力認真面對自己的棒球生涯！也豐富了我們」、「謝謝你是我的青春，除了感動還是感動」「這一生能參與到有你的棒球世界！值得了。」許多球迷直奔書店想第一時間入手新書，球迷粉絲也爭相在自己的臉書貼文分享拿到書的喜悅，更多表達對恰恰的不捨與祝福。

彭政閔也將於引退前舉行新書發表會，與簡政光同台，親自向媒體朋友們分享出版本書的心情。恰恰期許透過《證明自己：彭政閔》，將自己的故事和經驗，分享給讀者和世世代代熱愛這項運動的棒球人，並且燃燒我們心中的棒球魂。