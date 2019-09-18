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恰恰引退倒數11天／皮小孩 成國家隊「鋼鐵人」

2019-09-18 00:02聯合報 記者藍宗標吳敏欣蘇志畬／專題報導

中信兄弟「恰恰」彭政閔退休倒數。 記者余承翰／攝影
中信兄弟「恰恰」彭政閔退休倒數。 記者余承翰／攝影
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中信兄弟隊「恰恰」彭政閔退休倒數，廿九日將在台中洲際球場進行引退儀式，結束輝煌的十九年職棒生涯；回顧這位高人氣球星的棒球之路，少棒剛起步不但打不遠也跑不快，一步一腳印經過卅年打拚，對中職、國家隊都有高度貢獻，才換來棒壇巨星地位。

彭政閔和很多職棒球員一樣，小時候個性太皮、不喜歡念書，被送到棒球隊「進行改造」；但他胖胖的身材加上天分不夠、表現普通，一度讓高雄市復興少棒教練團失去信心，幾乎遭到退隊命運，若非「恰爸」彭建明一再拜託，也許「小恰恰」早就在棒壇消失了。

彭政閔少棒、青少棒啟蒙較慢，但隨著身材逐漸發育，加上比隊友更加勤奮苦練，終於在國二入選中華青少棒隊，第一次出國比賽，升上高中後同樣成為IBAF世界青棒賽國手，曾經吸引美職注意，不料因為義氣相挺好友，打架衝突造成手掌骨折，錯失首次旅外契機。

因為背負家計，彭政閔升上成棒後提早告別業餘，二○○一年以中職選秀狀元身分加盟兄弟象隊，逐漸繳出漂亮又穩定的成績單，人氣也愈來愈高，不但成為中職一哥，也是代表中華隊的臉孔。

火星人」是彭政閔征戰中職打出的名號，「鋼鐵人」則是穿上中華隊球衣獲得肯定。

他從一九九八年世界盃棒球賽開始，效力國家隊十五年，歷經重要一級賽事包括二○○三年亞錦賽、○四年雅典奧運、○八年北京奧運資格賽、一三年經典賽，不但出現不少關鍵安打，經典賽對澳洲之戰用胸口停球的一幕，甚至被大聯盟官網轉載，封以「鋼鐵人」稱號，林智勝也說：「看得我快掉淚了。」（系列十二之一）

奧運北京火星

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