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海地總統來訪 我支援新基建

2018-05-30 01:25聯合報 記者黃國樑林敬殷／台北報導

蔡英文總統（右三）昨天以軍禮歡迎海地總統摩依士（左二）。 記者林澔一／攝影
蔡英文總統（右三）昨天以軍禮歡迎海地總統摩依士（左二）。 記者林澔一／攝影
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蔡英文總統昨天以隆重軍禮歡迎前來我國進行國是訪問的海地總統摩依士（Jovenel Moïse），並舉行雙邊會談以及共同簽署了「聯合公報」， 聯合公報中顯示，蔡英文總統支持海地啟動「新基礎建設」計畫，雙方同意建立「新夥伴關係」及「新聯盟」，將成立高階工作小組，於六十天內共同規畫海地經濟發展、基礎建設，以及吸引投資等領域之架構及新合作條件。

海地自由報日前報導，海地財政部長薩羅門表示，台灣將提供海地一．五億美元（約新台幣四十五億元）的貸款，讓海地進行電力建設。美國邁阿密前鋒報也報導說，摩依士訪台，可能就是要和台灣談條件。對此，外交部發言人李憲章表示，海地總統的施政工作要項之一就是希望改善海地民眾的供電需求；我國具體的協助方式仍須進一步與海地政府討論。

外交部指出，摩依士暨第一夫人瑪婷摩依士在台期間，將拜會台電等單位，國合會也於昨晚舉行「台商赴海地投資」說明會。

兩國總統於昨上午會談，中午由蔡總統以國宴款待摩依士，下午兩人簽署聯合公報，公報中指出，兩位國家元首就國際與區域情勢交換意見，並達成十項共識。海地總統讚賞蔡總統支持啟動有利於海地經濟成長及創造就業之新基礎建設計畫。蔡總統重申肯定海地總統「改變列車」的倡議並表達提供協助之意願。

公報中說，兩國元首同意成立高階工作小組，共同規畫海地經濟發展、基礎建設，以及吸引投資等領域之架構及新合作條件。海地總統則重申支持中華民國參與「世界衛生大會」、「聯合國氣候變化綱要公約」及「國際民航組織」等國際組織的活動。

外交部昨晚進一步表示，我國與海地兩國邦誼緊密友好，長期在基礎建設、農業等領域合作成果豐碩。未來對我與海地及其他友邦的合作計畫，政府將積極規畫，並引導及運用國營事業與民間企業的相關規畫及充沛活力，強化對友邦的投資及合作，擴大海外整體經貿布局，達成友邦發展、鞏固邦交及企業商機等三贏綜效。

外交部蔡英文
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