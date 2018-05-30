多、布兩國設商辦處？ 我沒計畫

2018-05-30 01:45 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ／台北報導



外交部發言人李憲章。 記者徐偉真／攝影 分享 facebook 多明尼加與我國在五月一日斷交，外交部昨表示，原駐多國大使館人員將於今天完成人員撤離。而廿四日與我斷交的布吉納法索，外交部最近也將討論撤館計畫。外交部發言人李憲章說，外交部目前並沒有在多、布兩國設立商務辦事處的計畫。

【特派記者林庭瑤／北京報導】中共與布吉納法索復交，蔡政府聲稱不會與中國大陸進行「金錢外交」的競逐，中共外交部發言人華春瑩昨回應，台灣當局所謂中國大陸進行「金錢外交」的說法毫無根據、純屬汙衊。