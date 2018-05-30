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涉外官員：大陸杯葛維和 逼布國與我斷交

2018-05-30 01:47聯合報 記者林敬殷／台北報導

布吉納法索上周與我國斷交，蔡英文總統親自召開記者會說明。 圖／聯合報系資料照片
布吉納法索上周與我國斷交，蔡英文總統親自召開記者會說明。 圖／聯合報系資料照片
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我國在一個月內痛失兩邦交國，我涉外官員昨天指出，外界指向中國大陸以金錢威脅利誘，那只是檯面上的動作，檯面下是以干涉邦交國的內政及安全，迫使邦交國讓步，這才是更令人擔憂的問題。

官員表示，中國大陸在過去就曾以此手法，威脅逼迫一些國家就範，利用聯合國安理會常任理事國身分，杯葛維和等方式，包括一九九九年對馬其頓提前結束維和任務，報復台灣與馬其頓建交，二○○六年也以終止維和任務，威脅海地拒絕我當時行政院長蘇貞昌出席該國總統就職。

他說，此次對布吉納法索也一樣，中國大陸以杯葛維和執行，威脅布吉納法索放棄與台灣的外交關係。

這位官員指出，中國大陸近期在國際上打壓台灣的作法，引起包括美國在內等西方國家的高度重視和疑慮，這也是蔡英文總統日前在布吉納法索宣布與我斷交的談話上，何以特別強調「繼續與理念相近國家在經濟與安全層面上建立更多實質夥伴關係」。

官員進一步表示，中國大陸策動巴拿馬與台灣斷交後，美國在內等西方國家便對中國在加勒比海、中南美洲的動作頻頻高度警惕，就地緣政治上看這就是在美國後院生事；中國也透過大量資源投入影響他國政經發展，掌控其基礎設施及收買親中的政治勢力，同時又伸手進入不少已開發國家，收購媒體、拉攏政治人物，進一步干預該國內政事務，最近的事例則是對大型企業要求更改對台灣的名稱。

他說，世界許多主要國家對中國大陸近來的作為已提高警覺，各國安全單位在考量區域安全穩定的需求之下，加強與台灣在安全領域的合作，其中也包括不少非邦交國，與我在雙邊實質關係有所進展。

布吉納法索斷交
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