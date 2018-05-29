陸委會：中共動輒以金錢威逼他國 無從狡辯

2018-05-29 23:40 中央社 台北29日電



陸委會今晚表示，中共當局藉「一帶一路」、高額貸款投資等方式，強拉並誘迫台灣邦交國接受其「一中原則」以打擊台灣，並在國際間動輒以金錢干預他國，粗暴行徑「廣為周知、無從狡辯」。

中國外交部發言人華春瑩今天在例行記者會上聲稱，「台灣當局所謂中國大陸進行金錢外交的說法『毫無根據、純屬污衊』」。行政院大陸委員會晚間則針對華春瑩的說法，以書面作上述回應。

陸委會表示，中共當局利用台灣邦交國社會經濟發展需求等因素，藉「一帶一路」名目、高額貸款投資基礎建設等方式，強拉並誘迫接受其「一中原則」以打擊台灣。

同時，中共當局並在國際間對政治意識形態不同的國家、跨國企業等，動輒以經濟制裁或市場准入等要脅。這種透過金錢利誘控制與干預他國的粗暴行徑「廣為周知、無從狡辯」。

陸委會指出，中國大陸2年來對台採取政軍威嚇與統戰拉攏，逼迫台灣妥協屈從，手法如出一轍，卻始終無法贏得人心與世界崇敬。

陸委會強調，中共不尊重台灣、不願面對兩岸現實，一再破壞台海和平穩定結構，是重蹈錯估情勢的覆轍，終將枉然。奉勸北京當局切勿故步自封，應摒棄對立行徑與思維，冷靜理性為未來兩岸良性互動找尋可能。