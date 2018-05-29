2013年甘比亞與馬政府斷交 綠營當時這樣評論

2018-05-29 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



布吉納法索斷然和我國斷交，蔡英文總統針對此事在臉書發文重話責怪在野黨，認為是因為台灣沒有辦法團結，蔡的發言瞬間被網友噓爆。國民黨立委昨天質詢外交部長吳釗燮時也還以顏色，火力全開質疑斷交當天蔡總統還在臉書直播賣荔枝，是不是完全狀況外，總統府則急著澄清，斷交是在賣荔枝後才發生。

蔡英文總統砲打在野黨沒有團結對外，不過馬政府執政時，2013年甘比亞與我斷交，民進黨的批判也不留情面。

前副總統呂秀蓮說，這是中國給總統馬英九的警告，釋出馬總統是不是配合度不夠的訊息，國人要有警覺；台灣還有22個邦交國，「不要一個月斷一個，那是很危險的大事情」。

民進黨前主席蘇貞昌說。馬英九總統才說「今年是活路外交的豐收年」，結果一下子變成這樣，這是很嚴重的警訊，「這不是活路外交的豐收，而是5年半來外交休兵產生的後果」，外交戰略應做調整，不能再把兩岸關係放在外交關係之上。

行政院前院長游錫堃說，馬總統實施休兵外交，說中國沒有打壓台灣，那甘比亞要斷交「責任一定在台灣」，現在只說是錢的問題，但不能說人家要斷交，「沒人知道什麼原因」，顯見人也有問題；外交部已派特使，卻連賈梅的人都見不到，「重點是我們的外交人員有沒有努力」。

民進黨中央要求外交部清楚交代斷交始末，國安會與外交部立即進行危機管控，防止骨牌效應。

民進黨立院黨團幹事長高志鵬說，甘比亞像變心的女朋友回不來了，這證明馬政府的外交休兵政策有問題，有氧外交變成斷氣外交、外交休克，過度傾中卻換來斷交的結果，民進黨團給予嚴厲譴責，外交部也必須對外交休兵政策進行全盤檢討。