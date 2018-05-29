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蔡總統：輸電網稻種計畫 與海地合作重點

2018-05-29 12:58中央社 台北29日電

總統蔡英文今天會見海地總統摩依士時表示，摩依士重視的輸電網與稻種等計畫是雙方現階段合作重點；她期待透過這次國是訪問，讓雙方追求永續發展過程，成為彼此後盾。

摩依士（Jovenel Moise）率團訪台國是訪問；海地先前傳出，因中國強力挖牆腳而邦交不穩，外界關注摩依士訪台行程。

蔡總統上午以隆重軍禮歡迎摩依士，並雙邊會談。

蔡總統表示，兩國有62年邦誼，是相互扶持的好友，海地長期支持台灣各項國際參與；她期待這次國是訪問能進一步深化兩國互惠互助合作夥伴關係，讓雙方追求永續發展過程，成為彼此後盾。

蔡總統說，海地長期支持台灣各項國際參與，去年聯合國大會總辯論時，摩依士為台灣仗義執言，今年4月，海地外長羅迪格（Antonio Rodrigue）致函世界衛生組織聲援台灣。

蔡總統在會談時也提到，摩依士曾以商務人士身分訪台，這次是首度以總統身分訪台；這些年兩國互動越來越密切，官方交流頻繁，也持續鼓勵民間企業籌組經貿訪問團到海地；摩依士率團訪台這段期間，有個台灣投資商機團也正前往海地考察

蔡總統說，這次安排摩依士參訪水泥、科技產業，並舉辦投資招商說明會，期待透過強化各面向交流，深化兩國互惠互助合作關係。

蔡總統表示，4月羅迪格訪台，也特別訪問外交部、國際合作發展基金會，對雙邊合作計畫交換意見；摩依士重視的輸電網及稻種等計畫，這是雙方現階段合作重點，目前正在積極磋商準備，未來會陸續推動，將成為兩國合作交流重要指標。

摩依士與蔡總統會談時重申，海地政府施政的7大主軸，是「改變列車」的概念，海地政府要為海地人民服務。

摩依士表示，海地要進行農業現代化及基礎建設，這些基礎建設包括道路、能源、港口及機場等；這個極有挑戰性的計畫目標是促進國家就業及經濟發展，「減低海地對外援的依賴，並奠定海地未來發展的基礎」。

摩依士說，目前兩國面對的政治情勢，促使他們須迅速且務實面對這些問題；他希望為兩國建立雙贏關係，透過互惠方式，讓台灣商業界也能從這個關係獲得利益，尤其海地龐大的市場及工程需求，能為台灣的私人企業帶來非常多利益。

摩依士表示，他提出的新盟友關係，希望能成為團結兩國關係最重要元素。

考察列車機場

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