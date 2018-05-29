海地總統訪台 談兩國發展合作計畫

2018-05-29 11:34 中央社 台北29日電



總統蔡英文今天以隆重軍禮，歡迎海地總統摩依士。摩依士對蔡總統說明他的施政主軸，並提到這次來訪是要跟蔡總統討論未來兩國發展合作的具體計畫，並為兩國關係注入新動能。

海地總統摩依士（Jovenel Moise）率團來台國是訪問，蔡總統今天在總統府前廣場以隆重軍禮歡迎。

摩依士提到，海地外長羅迪格（Antonio Rodrigue）上次來訪時，回去向他表達，台灣有意願協助海地發展，他這次來訪，就是要跟蔡總統討論未來兩國發展合作的具體計畫。

摩依士說，兩國關係是基於長久的友誼，他並重申海地願意與台灣加強關係；他對蔡總統說，「今天在妳面前的是一位誠摯的朋友」，他非常期待在兩國關係上發展到新的階段，讓彼此成為策略夥伴關係，以便兩國關係能夠長久穩固。

他說，他的目的是要建立兩國間，堅強的策略夥伴關係。摩依士提到，海地政府目前施政有七個主軸，策略統括在「改變列車」的概念底下，優先計畫包括，加強私人投資、農業現代化、促進基礎建設道路以及能源基礎建設發展。

摩依士指出，這個挑戰非常艱鉅的計畫，目的是要促進海地的就業以及經濟發展，以便為海地的國家發展奠定堅強的基礎；海地想發展的領域包括能源、農業、觀光、工程等等。

他對蔡總統提到，兩國分享同樣的政治利益，他相信這個關係是雙贏的，台灣的企業也會得利於在海地的各項投資，這就是他想為海地與台灣的關係注入的新動能。摩依士認為，他的這項提議，可以為兩國未來的關係奠定非常堅固基礎。