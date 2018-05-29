我軍禮歡迎到訪 海地總統：這次要討論兩國合作計畫

2018-05-29 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



我國中美洲友邦海地總統摩依士昨率團抵台國是訪問，蔡英文總統今天以軍禮隆重歡迎，蔡總統與摩依士上午進行雙邊會談，並互相贈勳。蔡總統表示，期待進一步深化台灣與海地間互惠互助的關係；摩依士則說，他這次來訪，就是要跟蔡總統討論，「未來兩國發展合作的具體計畫」。

摩依士與海地第一夫人瑪婷摩依首度來台訪問，蔡總統上午在總統府前廣場，以盛大軍禮21響禮砲歡迎，蔡總統隨後也與摩依士共同檢閱國軍儀隊。蔡總統在致詞時說，台灣和海地雖然在地理位置上相隔遙遠，但共享著民主和自由的價值，在許多領域，我們也有長期深入的合作成果。

蔡總統說，兩國擁有62年的邦誼，是相互扶持的好朋友，海地長期支持台灣的各項國際參與，在去年聯合國大會總辯論時，摩依士親自為台灣仗義執言，今年4月，也由海地外交部長羅迪格致函世界衛生組織聲援台灣。

蔡總統說，她期待海地這次國是訪問，能進一步深化兩國的合作夥伴關係，讓雙方在追求永續發展的過程中，成為彼此的後盾。

摩依士表示，海地外交部長上次訪台返國後，向他表達台灣有意願要協助海地發展，「本人這次來訪，就是要跟蔡總統討論，未來兩國發展合作的具體計畫」。

摩依士說，兩國的關係是基於長久的友誼及團結之誼，他今天要再次重申，海地願意與台灣加強關係。「蔡總統，今天在妳面前的是一位誠摯的朋友」，他非常期待，兩國關係能發展到新的階段，讓彼此成為策略的夥伴關係，以便兩國關係能夠長久穩固。