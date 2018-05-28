親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
戰北市選情有變
九合一選戰焦點
斷交潮後續效應
台灣欲捐款世衛
民進黨基層改選
老人心酸移動權
政治
軍事
綜合

民進黨台北市長人選將由姚文智出線！ 陳明文：沒有二階段民調

100萬美元擬捐WHO 吳釗燮：在了解捐款方式

2018-05-28 13:58中央社 台北28日電

總統蔡英文日前表示，將捐款100萬元美元給WHO對抗伊波拉病毒；外交部長吳釗燮今天說，正在了解捐款方式，2014年也曾捐款，但WHO不收，當時透過美國疾病管制局的基金會轉交。

蔡總統26日表示，伊波拉病毒又在非洲蔓延，雖然台灣無法正式參與世界衛生大會（WHA），但台灣還是有決心為世界衛生有所貢獻，因此將捐100萬美元給世界衛生組織（WHO），作為對抗伊波拉病毒的基金。

吳釗燮上午在立法院外交委員會，報告「單月丟失2邦交國，我外交情勢具體評估及面臨重大外交危機我政府不再忍讓之因應策略」，並備質詢。

民主進步黨立委蔡適應質詢時詢問，這筆捐款要怎麼捐。吳釗燮回應，正透過管道了解WHO是否願意接受捐款，以及捐款最好的方式。

蔡適應質疑，還不知道捐款管道與對方收不收，蔡總統就宣布要捐款。吳釗燮說，這種狀況不是第一次，2014年也曾宣布捐款100萬美元，但WHO不願意收，後來透過美國疾管局（CDC）旗下的基金會捐款。

蔡適應問說，當時捐款有無開收據。外交部國組司司長徐佩勇回應：「有」；蔡適應追問，所以WHO收據對象是寫CDC。徐佩勇說，「應該是這樣」，因為是捐給CDC的基金會再轉給WHO。

吳釗燮指出，約一個多月前WHO幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）曾公開呼籲，非洲剛果爆發伊波拉疫情，希望全世界投入協助，外交部透過推特回應，台灣有意願也有能力協助。最近參加WHA期間，也有很多友好國家認為台灣能夠參與協助，因此透過這種方式跟WHO建立聯繫，傳達願意協助的意願。

捐款WHO吳釗燮

相關新聞

吳釗燮怒批藍委 「說中國打壓就要被你們指責是不是？」

2018-05-28 13:28

和布國斷交當天何時呈報蔡總統 吳釗燮：傍晚

2018-05-28 11:57

下一個斷交國？國安局副局長看外交部長

2018-05-28 11:02

【即時短評】緊抱獨派取暖 外交豈能不受挫

2018-05-28 13:26

布國斷交沒預警府？吳釗燮下午有呈報

2018-05-28 10:47

和布國斷交當天何時報告總統 吳釗燮：我忘了

2018-05-28 10:44

蔡總統指不再忍讓中國 陸委會：加強審查工作

2018-05-28 10:35

邦交國掉支持台獨公投？孫大千：台灣意識不是台獨意識

2018-05-28 08:18

網路謠傳宏國、海地快斷交 外交部澄清

2018-05-28 00:24

王毅喊「中非全家福」 利誘史瓦帝尼與我斷交？

2018-05-28 00:24

我將嚴審陸人來台 江宜樺批：恐怖主義作法

2018-05-28 00:24

邦交國剩18個 吳釗燮：不和中國「惡性外交」對抗

2018-05-27 23:52

傳宏都拉斯外長在中國 宏國大使：外長在宏國

2018-05-27 19:22

連失邦交國 陳水扁：請蔡總統支持「獨立公投」

2018-05-27 18:44

吳釗燮：友邦對中國不切實際期待 增邦交壓力

2018-05-27 17:19

林昶佐訪美 樂觀看待台灣外交處境

2018-05-27 14:41

【即時短評】蔡英文是對陸不忍讓 還是吹哨壯膽？

2018-05-27 13:55

台灣外交陷困境 陳菊：對兩岸互信不足感到非常憂心

2018-05-27 12:23

蔡英文批在野黨不團結 炎亞綸酸：做賊喊抓賊

2018-05-27 12:15

外交部：拉美及加勒比海邦誼穩定 勿道聽塗說

2018-05-27 11:42

海峽論壇6月登場 郝龍斌：兩岸應加強交流

2018-05-27 10:36

胡幼偉：蔡政府重大貢獻 不講九二共識不行

2018-05-27 08:14
看更多

熱門文章

開戰了！ 陳斐娟邀陳佩琪上節目對財產說清楚

2018-05-27 17:37

館長怒譙段宜康垃圾 「我說人民心聲竟說我靠北」

2018-05-28 07:21

館長批蔡英文捐100萬美元是凱子 段宜康：靠北三小

2018-05-27 22:58

姚文智嗆丁守中恐遭換 徐巧芯：民調10趴的好意思說

2018-05-27 18:26

聯合報民調／藍軍盧秀燕小贏綠軍林佳龍 林連任現危機

2018-05-28 00:56

聯合報民調／中市長選情…盧秀燕支持度39% 林佳龍32%

2018-05-27 23:52

力挺柯文哲 陳佩琪：雖家裡因選舉拮据但我願意花這種錢

2018-05-27 14:54

台北市長徵召案 陳明文：中執會最終決定權

2018-05-27 20:41

民調贏了林佳龍 盧秀燕陣營分析有三個關鍵點

2018-05-28 09:48

民進黨推姚文智選北市長 孫大千：假提名真禮讓

2018-05-28 09:20

動軍人不動勞保年改…這些優先法案 遇選舉就卡關

2018-05-28 08:00

連失邦交國 陳水扁：請蔡總統支持「獨立公投」

2018-05-27 18:44

民進黨縣市黨部主委改選 當選名單看這裡

2018-05-27 23:43

聯合報民調／林佳龍施政表現 評價分歧

2018-05-28 00:31

邦交國掉支持台獨公投？孫大千：台灣意識不是台獨意識

2018-05-28 08:18

【重磅快評】蔡總統不如一個足球員

2018-05-28 08:07

傳宏都拉斯外長在中國 宏國大使：外長在宏國

2018-05-27 19:22

段宜康罵「沒心沒肺的垃圾」徐巧芯：國民不抹黑都可以靠北

2018-05-28 11:10

陳佩琪護夫嗆告電視台 柯文哲：回去再跟她商量

2018-05-27 14:30

蘇批朱侯不重視勞工 葉元之：是在罵賴清德跟陳菊嗎？

2018-05-27 17:27

綠官員走人、綠議員閃人 柯文哲：要搞這樣肅殺嗎

2018-05-28 00:44

賴揆祝心想事成 姚文智受訪笑說：丞相，起風了

2018-05-28 10:59

民進黨將提姚文智選北市長 陳明文：沒有二階段民調

2018-05-28 13:22

漢光34號演習 總統將赴九鵬基地視察飛彈攔截

2018-05-27 14:56

邱鏡淳：若有人脫黨參選 新竹縣長拱手讓人

2018-05-27 18:31

素質變差或訓練變嚴？軍人犯過汰除兩年增六倍

2018-05-28 01:19

柯P酸綠營要如此肅殺？ 姚文智：別忘柯曾對助理測謊

2018-05-27 16:50

余天連任綠新北主委 附和妻子「恨綠」說

2018-05-28 01:01

民進黨北市長人選 陳水扁：呂秀蓮同意由姚文智代表

2018-05-28 09:05

蘇貞昌談二重疏洪道整頓 強調當時有遠見

2018-05-27 20:57

和布國斷交當天何時報告總統 吳釗燮：我忘了

2018-05-28 10:44

共機上周拂曉繞台 疑似為了漢光演習飛彈試射？

2018-05-27 23:46

影／台派大老現身力挺 許忠信：讓台南重返榮耀

2018-05-27 16:34

高思博批裝無辜 黃偉哲陣營：檢調會查

2018-05-27 20:34

獨派挺許忠信 南市長選情熱

2018-05-28 01:04

下一個斷交國？國安局副局長看外交部長

2018-05-28 11:02

「高層不團結」 國民黨南市小組長開砲

2018-05-28 00:10

影／被呂秀蓮批國際經驗不足 柯文哲：我也是留美的

2018-05-27 14:10

陳佩琪護夫嗆告 三立：可受公評

2018-05-28 00:53

民進黨台北市長誰參選？ 今應可底定

2018-05-28 06:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top