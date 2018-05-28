蔡總統指不再忍讓中國 陸委會：加強審查工作

2018-05-28 10:35 中央社 台北28日電



台布斷交後，總統蔡英文表示，對中國大陸蠻橫作為「不會再忍讓」；陸委會副主委邱垂正今天說，會加強對中國大陸各級政府人士來台申請的審查工作，這些是基於正當防衛的必要措施。

邱垂正上午前往立法院外交委員會，報告「單月丟失2邦交國，我外交情勢具體評估及面臨重大外交危機我政府不再忍讓之因應策略」並備質詢。

會前受訪時，媒體詢問，外交部長吳釗燮在24日宣布與布吉納法索斷交，蔡總統當天指出，「中國這些去我國主權化的蠻橫作為，已經挑戰台灣社會的底線，我們不會再忍讓」，不再忍讓是什麼意思？

邱垂正回應，中國大陸最近一連串在外交方面無所不用其極的打壓、軍事威嚇，以及在兩岸間不友善的動作，為了國家安全跟民眾福祉，會針對中國大陸各級政府人士與相關人員的來台申請做好審查工作，這些是基於正當防衛的必要措施，也請民眾支持。

邱垂正說，陸委會提高審查強度是針對中國大陸各級官方人士，對於一般的正常的陸客、陸生、商務人士或專業團體等，都還是維持既有的審查機制沒改變；對於有違法違規的個案，都會嚴格審查，以確保國家安全跟人民福祉。

另外，自由時報報導，中國東莞職業技術學院原訂昨天上午在台北王朝大酒店招募台灣博士與台師，不過該活動在23日曝光後，引發政府關切，相關活動已取消。

對此，邱垂正表示，依照兩岸關係條例，大陸各級學校不能來台招生，連仲介招生都是違法，更何況這團申請來台時也沒有這項行程；來台灣交流的大陸團體要遵守法令，不能從事未經許可，或是跟來台許可目的不符的活動。