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力挺柯文哲 陳佩琪：雖家裡因選舉拮据但我願意花這種錢

林昶佐訪美 樂觀看待台灣外交處境

2018-05-27 14:41世界日報 記者謝雨珊／艾爾蒙地市報導

立委林昶佐。圖片來源/記者謝雨珊。
立委林昶佐。圖片來源/記者謝雨珊。
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閃靈樂團主唱、中華民國立法委員林昶佐，26日抵洛杉磯與青年們共度午後，不少參與民眾擔憂台灣的未來，林昶佐對台灣兩年來失去四個邦交國是困境，仍秉持樂觀態度；他對時代力量是否支持柯文哲競選台北市長，不予置評。

身為音樂人，放下身段投入政治需要相當大的勇氣。林昶佐說，當時決心要組黨全是受太陽花運動前後，社會運動蓬勃發展的影響，感受到年輕人對台灣政治的關心與想法，看到他們越來越願意站出來發聲，認為應該將這種精神與改變呈現在政治上，而自己願意搭建平台，使年輕人帶著這股力量在政治上起作用，因此決心組黨參選。

林昶佐說，台灣應注重台灣內部存在的問題，而不是一昧地討論台灣與中國間的關係。他認為成立黨派最終目的，是希望茁壯成熟後，可與民進黨互相競爭或合作，並使國民黨邊緣化，讓台灣有一個正常的政黨政治系統。

談及台灣在一個月內失去兩個邦交國，林昶佐雖為此感到遺憾，但不諱言這也許是台灣的機會。他說，台灣不再適用於舊策略，老是用金錢與中國競逐取得邦交國。他解釋，過去20多年來，可以看到這些邦交國為台灣在國際上發聲的影響力，其實有侷限。

他反向思考指出，相對於斷交，目前為台灣在WHA發聲的國家達到史上新高，「這是一個很重要的訊息」。雖然短期內無法避免邦交國在中國打壓下，與台灣斷交，但現在幫台灣在國際上講話，又具影響力的國家，早就不只有台灣的邦交國。他樂觀表示，整體來看，台灣在國際間得到的夥伴其實在增長，這也是未來應該努力的地方。

另外，不少民眾對於時代力量這次在台北市長選舉是否會支持柯文哲？林昶佐不給予表態，只說近期有太多人問到底要找誰當母雞，他坦言，「母雞就是我」，並表示，根據目前民調，時代力量不需要找姚文智或柯文哲拉台，「我們會靠自己的努力，獲得選民支持」，「靠什麼母雞拉台，是舊政治的想法」。

林昶佐時代力量斷交

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