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外交真金換絕情 慘的是「同病相憐卻不想跟你建交」

胡幼偉：蔡政府重大貢獻 不講九二共識不行

2018-05-27 08:14聯合報 記者黃國樑╱即時報導

文大新聞系教授胡幼偉說，他一直覺得，其實蔡政府對台灣有兩方面的重要貢獻，而且是歷史性的大貢獻：

第一是，他認為，讓大家確定，台灣領導人如果不講九二共識，恐怕真的不行。這不是尊嚴或主權的問題；而是要不要活得擔心害怕，以及錢來不來的問題。

第二是，胡幼偉說，讓大家從此真的相信，民進黨真的不能再給它做台灣的執政黨了！因為，他們實在太喜歡亂搞，搞得太不像話了！

胡幼偉民進黨九二共識

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