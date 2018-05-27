胡幼偉：蔡政府重大貢獻 不講九二共識不行

2018-05-27 08:14 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



文大新聞系教授胡幼偉說，他一直覺得，其實蔡政府對台灣有兩方面的重要貢獻，而且是歷史性的大貢獻：

第一是，他認為，讓大家確定，台灣領導人如果不講九二共識，恐怕真的不行。這不是尊嚴或主權的問題；而是要不要活得擔心害怕，以及錢來不來的問題。

第二是，胡幼偉說，讓大家從此真的相信，民進黨真的不能再給它做台灣的執政黨了！因為，他們實在太喜歡亂搞，搞得太不像話了！