美重量級議員揶揄「中國應學習台灣領導能力」

2018-05-26 22:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



美參院亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）晚上抵台。記者鄭超文／攝影 分享 facebook 蔡英文總統今晚接見美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）時表示，近來這段時間發生一些事情，包括中國軍機繞台、外交上打壓台灣，甚至造成我友邦斷交，干擾台灣參加世界衛生大會，強迫國際公司改變對台灣的名稱，「粗暴的政治動作，顯示出中國正在改變兩岸和平穩定的現狀。」

蔡總統說，台灣的國際參與是我們不僅要爭取的應有權利，也是善盡世界公民的義務，台灣參加世界衛生組織就是最好的例子；台灣是醫療大國，國際醫療體系的模範生，絕對有能力也有意願對國際社會做出更多的貢獻，一起為全世界的公共醫療體系奉獻我們的力量。

蔡總統說，世界衛生組織的重點不是政治，而是全人類的健康。身為世界公民的使命感，中國的打壓只會讓國際社會更支持台灣，而台灣走向世界的決心也不因此而動搖。

賈德納一開口就表示，台灣在領導能力展現非常好的模範，中國也可以像台灣所展現的領導能力學習。台灣對於世界衛生組織捐款一百萬美元對抗非洲伊波拉病毒，這是非常重要的議題，也展現台灣領導者不僅是嘴巴上說，也有採取實際行動來援助其他國家。

賈德納說，台灣的繁榮與安全對美國來說是重要的議題，這也是他持續支持台美關係，不管是台灣關係法、美對台的六項保證，美國對台軍售達成各種協議，更希望美國對台軍售可以能常態化，美國也會持續尋找其他機會繼續深化台美經濟方面合作。

對於自己提出的二０一八年台灣參與國際組織，賈德納表示，美國國會對台灣支持是跨黨派，他提出的這項法案，是確保美國的話語權和投票權支持台灣國際參與，同時，隨著台灣旅行法、美國在台協會新館落成，台美未來合作只會增加。

美參院亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）晚上抵達桃園機場，踏進台灣的國門，隨即趕赴總統府與總統會面。記者鄭超文／攝影 分享 facebook