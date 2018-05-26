美重量級議員訪台 蔡總統「挺台灣的聲音絕對不少」

2018-05-26 22:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



蔡英文總統在晚間九點接見美國參議院外交委員會亞太小組主席賈德納，在接見後，蔡總統於臉書發文表示，在台灣遭受中國外交打壓的時候，賈德納特別調整行程來台灣，就是要表達來自美國的友誼，她也代表台灣向賈德納表達感謝。

蔡總統說，賈德納也告訴她在訪台前夕提出支持台灣國際參與的法案，得到國會跨黨派的支持。