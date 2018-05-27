外交真金換絕情 慘的是「同病相憐卻不想跟你建交」

2018-05-27 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ／台北報導



民團力挺台灣參與世界衛生大會(WHA），卻叩關失敗。 （中央社） 分享 facebook

中國大陸近來動作頻頻，除了「軍機繞台」常態化，在國際外交上的打壓也日趨明顯，包括多明尼加，和布吉納法索先後與台灣斷交，同時也阻擋台灣參與「世界衛生大會」（WHA）。

蔡英文總統昨接見「世衛行動團」，除了針對台灣無法參與WHA，讓全球的衛生合作跟防疫工作出現漏洞，也讓台灣沒有辦法貢獻醫療專業，她再次表達遺憾跟嚴正抗議之外，她也強調，中國越打壓台灣，國際社會對台灣的支持力道就會越強，尤其在此次世界衛生大會中，台灣不只得到邦交國的支持，還得到美國等理念相近國家，有史以來最多的聲援。

蔡英文也當場指出，伊波拉病毒又在非洲蔓延，雖然台灣無法正式參與WHA，但台灣還是有決心為世界衛生有所貢獻，因此宣布將捐100萬美元給WHO，作為對抗伊波拉病毒的基金。

以捐款拓展外交 南亞海嘯一擲五千萬美金

台灣加入WHO宣達團由團長台灣聯合國協進會理事長蔡明憲率領，前往瑞士日內瓦，表達台灣加入WHO、參加WHA心聲。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

其實，台灣捐款國際組織已經不是新聞，不但為國際事務貢獻一份心力，同時也具有外交意涵。2004年12月，印尼蘇門答臘島西160公里處發生規模9.1級大地震，引發巨型海嘯，造成東南亞及南亞地區的巨大傷亡，美國政府隨即宣布捐款2500萬美元，並陸續加碼，世界各國也均於災後投入捐款救援，台灣不落人後，官方救援就撥出5000萬美元，讓我國官方與民間捐款一度擠身全球第8高。

時任外交部次長高英茂表示，台灣捐款進入前十名，不僅善盡國際責任，也能增加台灣的國際能見度，認為台灣爭取加入世界衛生組織（WHO）的觀察員，我們的貢獻一定會得到全世界的肯定。這也是2300萬人民值得驕傲的事。

捐款獲國際重視 被批評為「凱子外交」

前總統馬英九2013年到海地展開六小時旋風訪問，並與海地總統馬德立（右）出席最高法院重建工程動土典禮。 （中央社） 分享 facebook

然而這樣利用捐款達成世界關注的目的，並強化我國外交影響力，也常被外界批評為「凱子外交」。以2010年海地大地震為例，海地的最高法院辦公大樓被震毀，台灣即與海地簽訂備忘錄，承諾捐出新台幣4.7億元重建，時任總統馬英九並在海地大地震5周年訪問海地，參加最高法院大樓的動土典禮，成為兩國建交以來首度拜訪海地的中華民國總統，

時任海地總統馬德立（Michel Joseph Martelly）也在動土典禮中感謝台灣支持海地，提供近1600萬美元援助。不過外界卻質疑，海地曾宣布募得災後重建款2.6億美元，其中用途即包括重建最高法院，但我國又重複捐款。外交部當時則澄清，國際上雖有若干國家承諾捐款援助重建，但資金多未到位，海地重建最高法院大樓重複募款，絶非事實。

波灣戰爭捐三千萬美金 人道援助還是幫美軍打仗？

1991年波灣戰爭中，伊拉克自科威特撤軍前，大肆破壞油田，造成濃煙蔽日、生態浩劫的情景。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

1990年8月2日，伊拉克軍隊入侵科威特，推翻科威特政府，並宣布科威特的「回歸」以及大伊拉克，以美國為首的多國部隊在取得聯合國授權後，於1991年1月17日開始對科威特和伊拉克境內的伊拉克軍隊發動軍事進攻，也就是後來的「波斯灣戰爭」。當時，台灣也為戰局捐出3000萬美元，申明只用於人道援助，但也被外界批評是挹注美國戰爭。

明明捐了錢 「中華民國」還是找不到舞台

圖為盧安達大屠殺遇難者的頭骨和骨頭，擱置在教堂內的種族滅絕紀念館的貨架上。 （路透） 分享 facebook

而有時就算我國做出捐款貢獻，礙於國際情勢，仍舊無法讓「中華民國」登上國際。1994年發生慘絕人寰的盧安達大屠殺，台灣響應聯合國呼籲，拿出200萬美元捐款，並送交「聯合國兒童基金會美國委員會」，並由該會將款項交「聯合國兒童基金會」(UNICEF)全權處理，作為援助盧安達難民之用。

當時的外交部發言人冷若水表示，UNICEF展開援助盧安達難民的行動，估計需要5500萬美元，我國捐出的200萬美元，在所有個別捐款中，數額僅次於歐洲聯盟捐出的350萬美元。

然而由於我國以「用中華民國政府名義捐款」為前提，在與UNICEF等聯合國下機構接觸時，UNICEF雖表示歡迎，卻無法接受我方要求以政府名義捐款的條件，建議我可以先將款項捐給附屬於UNICEF之下的「美國委員會」。在頗費周章的捐款過程中，我雖然達到在聯合國運作架構下捐出款項的目的，但UNICEF並不會公開承認這筆捐款是來自中華民國政府。

據了解，該款先以「中華民國政府」名義捐給UNICEF美國委員會，該會於十二日將款項轉交給UNICEF，同時附帶信函說明這筆錢是來自「中華民國政府」。UNICEF接受後回函給美國委員會，但並沒有提及「中華民國政府」。當時即被社會輿論批評有辱國格。

真心換絕情 捐錢未必換得真友情

2010年科索沃北部城市米特羅維察發生種族衝突，塞爾維亞人和阿爾巴尼亞人相互投擲石塊。科索沃在2008年宣布獨立，但主權不受中國承認，也未能加入聯合國。 （新華社） 分享 facebook

而當真捐款也未必能贏得國際上實質的支持。以位於歐洲東南部巴爾幹半島上的科索沃共和國（Kosovo）為例，原為塞爾維亞的一個自治省，兩地的主要種族並不相同，塞爾維亞多為塞爾維亞族，科索沃則多為阿爾巴尼亞族。

1989年，塞爾維亞透過公投修憲，大幅縮小科索沃的自治權，引發科索沃不滿，並於1991年舉辦獨立公投，獲得多數贊同，隨後即爆發「科索沃戰爭」。為了遏止科索沃的獨立訴求，塞爾維亞總統米洛塞維奇（Slobodan Milošević）與蒙特內哥羅（Montenegro）組成的南斯拉夫聯盟，對科索沃展開種族清洗，造成20萬阿爾巴尼亞族流離失所。

1999年3月，北大西洋公約組織介入科索沃戰爭，派出軍隊對南斯拉夫展開空襲，直到6月才在俄羅斯的調停下，結束這場戰爭。從那之後，改由聯合國接管科索沃。當時為了援助受戰爭迫害的科索沃難民，時任總統李登輝決定金援科索沃3億美金，以及上百輛印有「Love from Taiwan」的公共汽車。

1999年馬其頓共和國駐華使館揭幕，當時的馬國總理喬傑夫斯基（左），與時任外交部次長的李大維（右）互相舉杯致意。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

1999年4月，時任外交部次長李大維訪問馬其頓。當時鄰近的科索沃戰爭正進入高峰，代號「盟軍行動」的北約空襲也讓大批難民由科索沃、塞爾維亞湧進馬其頓，李大維也帶著大批援助物資前往馬國首都史高比耶。而據傳台灣與馬其頓建交時，台灣也承諾援助馬其頓政府3億美元，並在馬其頓建立工業區。

然而不管是馬其頓還是科索沃最後都與台灣分道揚鑣。馬其頓於2001年6月與台灣斷交後與中國建交；科索沃則在2008年宣布獨立，但主權不受中國承認，也未能加入聯合國，雖然台灣在當年度即正式承認科索沃，但為求爭取中國支持加入聯合國，科索沃並不承認我國對其的承認。