中國打壓連奪邦交國 學者：要搶台灣代表權

2018-05-26 23:00 中央社 台北26日電



中國打壓台灣動作頻頻，包括奪取邦交國。學者表示，中國系統性對台進行圍剿，要搶台灣的代表權；也有學者認為，中國不僅針對台灣，同時藉此反擊美國對台的支持。

總統蔡英文2016年上台後，中國打壓台灣動作頻頻，不僅阻撓台灣參與國際組織，更奪取台灣邦交國；過去2年以來，台灣少了聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加、布吉納法索等邦交國，友邦數量降至18個。中國最近還要求國際航空公司，不得將台灣列為國家，意圖打擊台灣國際地位。

對此，台灣智庫執行委員賴怡忠今天受訪時表示，現在中國對台打壓的作為，不是「反獨」而已，而是在搶「台灣的代表權」，對台灣進行「全面系統性的圍剿」。

至於台灣該如何因應，他說，有些人認為應該要增進跟非邦交國的實質關係，但他覺得應該要思考，當中國利用經濟力量，要求其他國家降低台灣人民的國際活動空間時，怎麼樣才能讓台灣人民活動空間不受傷害。

對於中國接連奪取台灣的邦交國，淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正接受中央社記者訪問時表示，一方面是針對台灣，同時也是反擊美國對台灣的支持。

他認為，中國近期對台打壓的動作，不是百分百針對「台獨」；另一方面，也是對於美國包括通過台灣旅行法、美國國家安全戰略報告等強調加強台美官方交流的反應。

對於中國圍堵動作，總統蔡英文24日罕見親上火線反擊，強調中國蠻橫作為，已經挑戰台灣社會的底線，「我們不會再忍讓」。

賴怡忠表示，總統是「謀定而後動」的人，相信她一定有決心、也有想法。

此外，對於中國要求國際航空公司，不得將台灣列為國家，賴怡忠說，有些人認為只能對航空公司提出道德訴求，但他認為，這個現象可能持續下去，台灣應該去跟這些公司或是這些國家的政府進行討論，找出台灣可以接受，也能顧及航空公司利益的作法。

賴怡忠表示，中國的作法是在創造新型的貿易障礙，利用政治理由進行貿易懲罰措施，這是違反自由貿易原則的行為。他建議的思考方向是，是否可以把這樣的問題變成可訴諸法律的貿易行為，當有國家以政治理由進行無理要求，是否能給予懲罰。

黃介正則說，中國大陸對台打壓，若造成第三方不便，也不是完全沒有反效果。