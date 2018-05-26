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美媒：中國促統失利 改以顛覆破壞台灣民主

2018-05-26 16:09中央社 華盛頓25日綜合外電報導

美國自由亞洲電台（Radio Free Asia）執行編輯薩瑟蘭（Dan Southerland）今天發表評論指出，部分專家認為，現今中國對台灣的威脅除了軍演之外，更嚴重的是北京意圖破壞台灣的民主體制。

這篇題為「誘惑台灣傾向統一不成，中國轉而顛覆島內民主」的評論指出，中國目的是在台灣島內鼓動分裂氣氛，使之對中國有利；中國共產黨已經放棄「贏得台灣民心以促進統一」這樣的策略。

台灣守望（Taiwan Sentinel）網站主編寇謐將（J. Michael Cole）表示，中共現正加緊腳步，侵蝕與破壞台灣的民主制度，製造社會動盪，在國際上進一步孤立台灣，藉著吸引人才而掏空台灣經濟。

寇謐將表示，中國轉而採取顛覆策略的關鍵原因是，2008年到2016年期間，中國透過各種經濟誘因以及自稱「善意」行動，試圖影響台灣人自我認同與支持統一，但這條路已經行不通。

總部設在美國的智庫「全球台灣研究中心」（Global Taiwan Institute）執行長蕭良其描述這樣的手法正是中國共產黨統戰政策的一部分，「與非共產黨的大眾結為同盟，一起對付共同敵人」，歷史可以回溯到1920年代。

紐西蘭學者布雷迪（Anne-Marie Brady）表示，統戰活動包括與社會團體、知名人士合作，操控消息與政治宣傳，通常也會是協助間諜活動的一種手法。

這篇評論指出，中國力圖讓台灣的邦交國與台灣斷交，轉而與北京建交，能夠造成一種心理效應。蕭良其解釋，「持續的外交失血會導致台灣社會的自信與士氣受挫」。

蕭良其表示，2014年春天一場由學生主導的「太陽花運動」使得北京重新思考對台統戰策略。中國轉而把統戰對象鎖定在中小企業、中低收入者、台北以外居民以及年輕世代。

這篇評論指出，統戰對象還包括一些群體，像是原住民團體、宗親會、漁會、宗教團體、親中政黨、中國籍配偶與台灣軍隊的退役軍官。部分退役軍官願意提供軍事情報，換取北京方面的酬庸。

中國問題專家馬提斯（Peter Mattis）表示，2009年時任總統馬英九「開放兩岸人流與商業，並未諮詢國安官員如何控管風險」。另一方面，台灣估計有30萬名中國籍女性配偶，據報告指出，許多中國配偶與支持統一的團體有關連。

北京共產黨紐西蘭

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