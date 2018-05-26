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解讀賴揆斷交當晚的神秘微笑 徐國勇：是自信的表現

2018-05-26 11:41聯合報 記者林麒瑋╱即時報導

日前友邦布吉納法索與我國斷交，第一時間總統蔡英文親上火線發表談話，行政院長賴清德等人也在一旁，但當時賴清德被媒體拍到臉上露出一絲絲微笑。今日行政院發言人徐國勇受訪表示，院長的微笑不必過度解讀，這是個自信的表現，對國家發展有信心。

徐國勇說，媒體不必過度解讀成神秘微笑，院長是對國家發展有信心、是自信表現，當然斷交事件是感到相當遺憾，但國人必須要團結，從台灣退出聯合國後，一年斷了幾十個國家，如今台灣還是發展相當好。因此自信不一定要懷憂喪志，院長是對國家發展有信心。

另外，昨日全球許多國際航空在中國的威脅下，將台灣的國名改成「中國台灣」。徐國勇說，政府維護台灣主權絕不退縮，可以透過外交系統，對國際航空公司提出呼籲，應該不屈服於中國的威嚴底下。美國和澳洲等國家之前也提出嚴重緊告，台灣也不會為這樣恫嚇有所退縮，國內有長榮和華航都可以做相關選擇，在沒有國內航空到達的地方，選擇他國航空也不代表認同台灣是中華人民共和國的一部分，中國意圖用這種方式改變，我國將提出最嚴重抗議。

徐國勇表示，整個斷交的幕後黑手就是中國，國民黨甚至發表應該要臣服於中國的言論，這是完全錯誤，身為我國國民應該就是要維護台灣主權與尊嚴。

總統蔡英文今日宣布將捐款100萬美金給WHO，對此，徐國勇認為，台灣在世界上很多國家都有貢獻，尤其是醫療疾病的貢獻，早期我國接受國際醫療上的援助，包含天花、蛔蟲、砂眼防治，都是因為別人幫助，如今台灣的醫學不僅發展良好也相當健全，因此這樣的捐款是對國際醫療做出貢獻，並不是金援外交。

布吉納法索與我國斷交當晚，總統蔡英文(中)發表談話，一旁的行政院長賴清德(左)露...
布吉納法索與我國斷交當晚，總統蔡英文(中)發表談話，一旁的行政院長賴清德(左)露出一絲絲微笑，相較總統府秘書長陳菊(右)表情就嚴肅許多。圖／聯合報系資料照
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徐國勇捐款蔡英文賴清德台布斷交

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