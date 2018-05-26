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被下封口令？吳茂昆不回答媒體提問

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陳明通質疑無九二共識35字原文 吳敦義：李登輝核定的

2018-05-26 11:39聯合報 記者周志豪╱即時報導

蔡政府上台後又發斷交潮，被藍營批評是兩岸關係惡化所致。陸委會主委陳明通昨天反擊，他翻遍當年海基會換文海協會信函，完全沒有國民黨主席吳敦義多次公開宣稱的35字九二共識原文。吳敦義上午表示，是前總統李登輝1992年11月3日核定。

吳敦義表示，李登輝在1992年11月3日核定的，海基會就把這35個字內容轉給海協會；海協會11月16日就回信表示對這個說法既經台灣有關方面同意，我會充分尊重並接受，這就是兩岸換文九二共識、一中各表的最基礎。

吳敦義也反批陳明通，「我覺得他很奇怪」，他跑大陸N遍以上，如果沒有1992年的九二共識，那有1993的辜汪會談，九二共識本來九兩案都有提，不是大陸提而已。

吳敦義說，2015年馬習會在新加坡舉行，也是在一中各表的九二共識基礎上來處理，只要去翻立法院公報，89年7月6日蔡英文陸委會主委身份答覆陳超明質詢，如果翻到就相信了，如果翻不到你上班時間來找我，我就拿那個公報給你看。

吳敦義表示，在李登輝主導下，當時制定的憲法增修條文中也表示，在國家統一前，台澎金馬自由地區全面改選立法委員；其他地區則是大陸地區，我們無法改選，這就是有分治的概念。

吳敦義表示，周二在黨宗教事務委員會成立大會上特別提到憲法終極統一論點，就是「講給李登輝前總統聽的」，提醒李在他任內有這個憲法增修條文，放入很多九二共識影子，也希望全國民眾一定要了解，兩岸能在一中各表的九二共識上維持穩定發展。

吳敦義說，他要提醒李登輝，憲法增修條文基本上是反對台獨的，才有在國家統一前，自由地區全面改選立委，否則就不必講在國家統一前，但是一定要在兩岸和平穩定發的基礎上，大家一起和平相處。

吳敦義也提到，總統蔡英文2000年7月6日以前總統陳水扁首任陸委會主委身分，在立院答覆立委陳超明質詢時，也有承認一九九二年兩岸是有一個談的過程，但是在我方的立場是各自表述一個中國。

吳敦義批評蔡英文當時的備詢說法「顛倒了」，應該是一個中國、各自表述，我很懷疑他邏輯的能力。但吳敦義認為，不論如何，蔡總是承認1992年有那個共識，我們是一中各表：大陸他表他的，我們表我們的，這樣就能維持和平穩定的兩岸關係。

吳敦義質疑，蔡總統現在連基本的歷史事實都不承認，讓兩岸已讀不回，那一定會有很多難以預測的各種狀況。

吳敦義九二共識李登輝蔡英文陳明通

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