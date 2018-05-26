紐時：中國扼殺台灣國際空間 適得其反

2018-05-26 03:15 中央社 紐約25日專電



我非洲友邦布吉納法索與我國斷交，我國邦交國只剩18國。外交部前晚趁著記者會時，將布吉納法索的國旗撤走。 聯合報記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

中國正以掠奪邦交國、強迫外國企業更改標註等方式，扼殺台灣國際空間。紐約時報報導，這些舉動拉大兩岸文化與政治差距，使台灣民眾對統一日漸不感興趣，代價高昂。

總統蔡英文上任兩年來，中國加大打壓力道，台灣失去聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加、布吉納法索4個邦交國，友邦數量降至18個。北京還阻撓台灣以觀察員身分，參與本週在瑞士日內瓦舉行的世界衛生大會（WHA），連台灣媒體也不得其門而入。

紐時報導，中國試圖孤立台灣並非新鮮事，但台灣民眾認為，北京這一連串打壓是數十年來最激烈。中國除在經濟與外交領域出手，共軍還密集舉行演習，北京官員更不諱言軍演是鎖定台灣。

中國近期要求36家航空公司更改線上訂位系統對台灣的稱呼，儘管白宮斥為「歐威爾式胡言亂語」，美國各大航空公司也未照辦，許多業者仍向北京低頭。美國服飾大廠蓋璞（Gap）因一款T恤設計顯示台灣不在中國地圖上，在中國網民批評聲中被迫道歉。

報導說，中國試圖運用龐大的經濟與外交籌碼，抹去台灣的國際身分，但對台愈來愈強硬的姿態卻引發反效果，破壞北京實現兩岸統一的終極目標。

前總統李登輝說，北京對台目標從未改變，就是要吞噬台灣主權、消滅台灣民主，達到終極統一的目標。

滅火器樂團在「島嶼天光」成為太陽花學運代表歌曲後，作品遭中國音樂串流服務平台下架。2015年，「島嶼天光」拿下金曲獎最佳年度歌曲，實況頒獎畫面在中國遭禁播；滅火器樂團在太陽花學運後，未曾在中國演出。

這篇發自台北的報導指出，中國打壓台灣的代價高昂，兩岸文化與政治差距正不斷擴大。在台灣，兩岸統一對民眾的吸引力日漸減弱，部分原因是中國對台態度強硬。

滅火器樂團主唱楊大正直言，台灣與中國「完全是兩個不同的國家」。

報導提及，作家吳明益著作「單車失竊記」英文版The Stolen Bicycle入圍今年曼布克國際獎（ManBooker International Prize），起初入圍名單上國籍寫的是Taiwan（台灣），在中國駐英大使館抗議下，主辦單位網頁之後更改為Taiwan, China（中國台灣）。

曼布克國際獎主辦單位最後雖將吳明益國籍改回台灣，但為避免觸動北京的敏感神經，將國籍欄改成「國家/地區」。

吳明益事後在臉書發文說：「我的作品啟蒙於世界各地的文化，卻完全仰賴『台灣』這塊土地發芽、生長、演化。就像我下一部作品中的台灣雲豹、台灣鐵杉、周遭的海洋與兩百多座三千米的高山，遺棄了這個土地、這個名字，我的作品將無所依。」

報導指出，許多台灣人仍嚮往中國的經濟機會，但蔡政府正設法強化與美國、歐盟和日本等國的經濟與外交關係。台灣是世界第22大經濟體，擁有籌碼，許多台灣民眾主張，政府可運用這樣的籌碼，降低經貿上對中國的依賴程度。

李登輝說，台灣經濟過於依賴中國，「中國對台以經濟引誘，用政策提出令人上癮的補貼，背後帶有政治目的。」