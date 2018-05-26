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斷交雪崩潮來了？比邦交國狂掉還可怕的是這招

斷交雪崩潮來了？比邦交國狂掉還可怕的是這招

2018-05-26 08:00聯合報 記者王寓中黃國樑／台北報導

我非洲友邦布吉納法索與我國斷交，我國邦交國只剩18國。圖為外交部昨晚懸掛的布吉納...
我非洲友邦布吉納法索與我國斷交，我國邦交國只剩18國。圖為外交部昨晚懸掛的布吉納法索國旗與我國國旗相鄰而立。 記者蘇健忠／攝影
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布吉納法索24日與我國斷交，民進黨政府上台後，包括聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加，再加上布吉納法索，共已4國與我國斷交，邦交國目前剩18國。前國防部長林中斌在2015年就曾預言，民進黨若再執政可能面對「雪崩式斷交」。

但從聖多美普林西比到布吉納法索，每次斷交，蔡英文總統都將矛頭指向中國大陸，而且愈罵愈兇，不但說對中國大陸不會再忍讓，還將矛頭指向在野黨。蔡英文從外罵到內，就能阻止「雪崩」？台灣接下來的外交及兩岸處境，要「崩」到什麼程度，蔡總統和台灣社會才會真有感？

從甘比亞到布吉納法索 林中斌「雪崩式斷交」預言成真？

前副總統呂秀蓮2015年時曾召開記者會，呼籲國、民兩黨總統候選人要注意選後發生骨...
前副總統呂秀蓮2015年時曾召開記者會，呼籲國、民兩黨總統候選人要注意選後發生骨牌式斷交效應。 圖／聯合報系資料照片
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2016年大選蔡英文當選總統大勢已定前，國防部前軍政副部長林中斌在2015年5月接受媒體專訪就曾預言，如果民進黨贏得大選，執政之後可能得面對「雪崩式斷交」的情況。

不只林中斌，前副總呂秀蓮在2015年7月也說，下屆總統上任後，台灣可能面臨骨牌性的斷交危機，「比八仙塵爆萬倍的可怕」，她呼籲民進黨不要小看此危機，也希望藍綠總統參選人告訴人民，如何防止可能發生的斷交危機。

但作為民進黨總統候選人，蔡英文在同一年12月卻直指馬政府八年外交休兵，此路不通，還重批馬政府的外交休兵，是「外交休克」，未來外交政策，要走截然不同的路。

當時的馬英九總統聽了又氣又急，一連多次反駁，直指反對活路外交就是要恢復烽火外交，這是忘記歷史教訓，不顧國際現實的誤判。外交老兵胡志強甚至直言，蔡英文上任，邦交國數可能掉到個位數。但蔡英文再駁說，「這又是一個貼標籤，當年已經貼過標籤了，現在又要再貼一次標籤」。

甘比亞斷交 是大陸在蔡英文就任前下通牒

非洲國家甘比亞總統賈梅2013年宣布與台灣斷交。圖為馬英九(左)2012年訪問甘...
非洲國家甘比亞總統賈梅2013年宣布與台灣斷交。圖為馬英九(左)2012年訪問甘比亞，還與賈梅比拚伏地挺身。 (中央社)
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2016年3月，蔡英文當選總統就職前，甘比亞宣布與中國大陸復交，民進黨指大陸此舉是對馬政府打臉，但林中斌再示警指出，大陸真正意思是對未來蔡英文政府的警訊，如果蔡英文不修正或調整兩岸政策說法，北京可能會採取雪崩式斷交。

蔡英文透過她的發言人發表三點聲明回應，並未向北京嗆聲，只強調「區域和平穩定與兩岸關係的健全發展，是兩岸共同的責任」。兩岸間在國際上的針對性的競爭，無益兩岸關係的正常發展。

跟川普通話斷了聖多美 蔡輕描淡寫：跟是誰在執政無關

2016年12月蔡英文跟美國總統當選人川普（左）通話，兩個禮拜後聖多美普林西比宣...
2016年12月蔡英文跟美國總統當選人川普（左）通話，兩個禮拜後聖多美普林西比宣布與我國斷交。 圖／聯合報系資料照片
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2016年12月初，蔡英文跟美國總統當選人川普通話，但事隔兩個禮拜的21日凌晨，聖多美普林西比宣布與我國終止外交關係，成為蔡英文主政後第一個斷交的國家。蔡英九這次輕描淡寫，只在「臉書上」發表談話，她說，中國大陸對台灣在外交及國際參與上的打壓及阻礙，從來沒有停過，從甘比亞與我國終止外交關係，到如今的聖國事件，在在顯示來自對岸的打壓和黨派無關，「和誰執政也無關」。

馬英九曾親口交代 蔡英文親出訪 巴拿馬還是斷了

巴拿馬總統瓦雷拉去年宣布與中國大陸建交。圖為2016年蔡英文訪問巴拿馬，與巴國總...
巴拿馬總統瓦雷拉去年宣布與中國大陸建交。圖為2016年蔡英文訪問巴拿馬，與巴國總統瓦雷拉（右）於巴國總統府會晤。 圖／總統府網站
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甘比亞斷交後，2016年3月底馬英九在台北賓館與蔡英文進行閉門會談，針對國是進行國家元首的交接，在外交議題上，馬英九當時有具體談到若干邦交國的情況及問題，總統府和蔡英文以事涉機密，事後並未轉述雙方會談內容。

520蔡英文就任總統後，6月首次出訪訪問的國家是巴拿馬和巴拉圭，涉外人士當時就敏銳察覺，蔡英文政府的出訪安排，和馬英九3月在台北賓館機密會談的「示警」，有絕對關聯。據了解，馬英九在有限會談時間內高度提醒蔡英文的兩個國家，就是巴拿馬和巴拉圭。

但蔡英文上任後不承認「九二共識」，從馬英九、呂秀蓮到林中斌的示警，仍無法阻止斷交事件發生，就在蔡英文出訪巴國後的一年，馬英九的示警成真，巴拿馬成為蔡英文就任後第二個斷交的邦交國。

巴拿馬斷交後 蔡英文升高語調：「絕不會在威脅下妥協讓步」

巴拿馬去年斷交，蔡英文親自召開記者會回應，在語氣的段落數度抿嘴，神情凝重。 圖／...
巴拿馬去年斷交，蔡英文親自召開記者會回應，在語氣的段落數度抿嘴，神情凝重。 圖／聯合報系資料照片
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2017年6月13日，我國建交歷史最長的邦交國、馬英九交接時耳提面命的巴拿馬，也宣布與我斷交。蔡英文總統舉行臨時記者會，她表示，為了維持兩岸和平穩定，台灣已經善盡一切責任，但北京這樣的做法，已經衝擊兩岸穩定的現狀，台灣人民無法接受，我們決不絕不樂見因為北京當局錯誤的思維和挑釁，讓兩岸關係從和平走向對抗。

她強調，打壓和威脅，無法縮短兩岸的差距，反而疏遠雙方人民的距離；「我可以代表2300萬台灣人民說：我們絕不會在威脅下妥協讓步」。

多明尼加斷交 蔡英文首度直呼對岸「中國」

圖為2016年多明尼加總統梅迪納（右）與蔡英文總統會晤。多國今年5月與中華民國斷...
圖為2016年多明尼加總統梅迪納（右）與蔡英文總統會晤。多國今年5月與中華民國斷交。 圖／總統府提供
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今年5月1日，蔡英文就職兩週年前，中美洲友邦多明尼加宣布與中國建交，和我國斷交，這是蔡政府上任後第三個斷交國，台多斷交後，我邦交國剩19國，首次跌到「一字頭」。

蔡總統不但重話批評大陸北京當局對台灣再次的打壓，還首度刻意稱對岸為「中國」，而不使用過去常用的「中國大陸」。她說，這些作為已經實質破壞了兩岸關係的現狀。不尊重台灣的民主體制，片面改變台海穩定的現狀，不是中國要作為一個區域負責任的大國，應該有的作法和態度。

但蔡英文強調，2016年她當選總統，台灣人民用選票告訴國際社會的答案，就是尊嚴、自由和民主，「外面的壓力再大，我們都不會屈服，台灣會繼續走向世界。我們的決心不變」。

斷了布吉納法索 蔡英文爆發說「我們不再忍讓」

多明尼加斷交不到一個月，布吉納法索24日也通知與我國斷交，一個月內兩個邦交國相繼斷交。

蔡英文24日晚間在總統府親自舉行記者會表示，「中國這一連串對我國的外交打壓，充分顯露出中國的不安與缺乏自信」，「中國這些去我國主權化的蠻橫作為，已經挑戰台灣社會的底線，我們不會再忍讓，只會更加堅定決心，繼續走向世界。」

蔡英文這回還「正告中國政府」，她強調，「這些作為無助於兩岸關係，無助於中國的國際形象，更無助於化解國際社會對中國的疑慮。」

實在太火大 改罵在野黨「容忍中國打壓」

前天大罵中國大陸蠻橫後，蔡英文可能氣不過在野黨對他連番指責，昨天更將矛頭指向在野的國民黨，她指出，「邦交國離開我們，當然是令人遺憾。但更令人感到遺憾的是，台灣的內部沒有辦法團結」。她看到在野黨說，要先處理好兩岸，才能處理好外交。「我們當然要處理好兩岸關係，但是，我一直強調，處理兩岸關係的前提，是要有一個團結的台灣」。

她強調，過去的這段期間，當中國無所不用其極在打壓台灣時，「在野黨的發言之中，對執政黨批評之嚴苛，以及對中國打壓行為之容忍，卻讓全體國人同胞難以理解」。

對內追殺國民黨 遇斷交卻怪「不團結」？

非洲友邦布吉納法索與我國斷交，蔡英文總統（中）親上火線發表談話，對於中國的蠻橫威...
非洲友邦布吉納法索與我國斷交，蔡英文總統（中）親上火線發表談話，對於中國的蠻橫威嚇手段，強調不再忍讓，之後更將矛頭指向在野的國民黨「不團結」。 圖／聯合報系資料照片
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從大選前到就職總統兩年來，從前總統馬英九的國政交接，到兩岸及國際專家學一者一再的示警，蔡英文和蔡政府始終不認為自己堅持的台灣價值路線有任何錯誤，不承認九二共識的台灣主體觀有需要任何修正，反而都將矛頭指向大陸北京當局，錯都在對岸，而且愈罵愈兇。對外如此，對內團結一套，追殺一套，都動手殺人了，還喊團結，內部無法團結對外，蔡英文「很難理解嗎？」

上任後兩年四國斷交，蔡英文仍稱，「我不會忘記，作為總統，我最重要的使命，就是捍衛台灣人的光榮與尊嚴」。她還強調，從上任之後，在外交部及所有國人同胞努力之下，台灣跟美國、日本、歐洲這些理念相近國家的實質關係都獲得了大幅進展。

瓜地馬拉、史瓦帝尼是下一個？但大雪崩還在後頭

總統蔡英文（左）去年出訪中美洲友邦，抵第三站瓜地馬拉，瓜國總統莫拉雷斯在文化宮以...
總統蔡英文（左）去年出訪中美洲友邦，抵第三站瓜地馬拉，瓜國總統莫拉雷斯在文化宮以軍禮歡迎蔡總統，並邀她更換和平玫瑰。 （中央社）
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但月初曾神準預言布國是下一個斷交國的前外交部長歐鴻鍊，昨天再點名，我國僅存的非洲友邦史瓦帝尼，以及友邦中唯一人口達千萬人的「大國」瓜地馬拉，恐怕是之後最有可能的斷交國。

其實，馬英九在台北賓館的閉門會議中，跟蔡英文提醒的第三個可能斷交國，則是籌建運河的尼加拉瓜。因為運河是對岸全球布局的重要目標。

至於蔡英文提到的歐美友我國家，前馬政府核心在一年前就提醒，以大陸最新思維，拿走台灣邦交國已不是最大戰略考量，因為這些邦交國是有求於台灣的多，對台灣實質國家經濟利益影響不大，因此大陸早就展開布局，如果外交戰真全面開打，大陸要影響的是與台灣雖無邦交但有重大經濟利益關係的國家，這才是蔡英文政府要面對的更嚴肅課題。

蔡英文罵得兇但不改其志且勇到底，真正的大雪崩，恐怕還在後頭！？

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