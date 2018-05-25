台高層：北京以500億美元 誘布國外交轉向

2018-05-25 15:58 世界日報 記者 世界日報 記者 黃國樑 ╱台北25日電



布吉納法索與台灣斷交並非事出偶然，政府高層官員表示，蔡英文總統（中）今年4月要出訪史瓦帝尼(史瓦濟蘭)前，就已出現警訊。 聯合報系記者林伯東攝影 分享 facebook 布吉納法索與台灣斷交並非事出偶然，政府高層官員表示，蔡英文總統今年4月要出訪史瓦帝尼(史瓦濟蘭)前，就已出現警訊；此外，因為最近外交情勢的演變，才會讓中國大陸急於出手，拔走台邦交國。

黨政高層表示，有關布國狀況，一直有掌握，但實際狀況是，過去這幾天有急速演變，包括中國大陸因為近日在南海行為受到關切譴責，加上這兩天被公開地宣布從環太平洋軍演退團，以及在世界衛生大會的會議上，許多主要國家例如加拿大、澳洲等，都首次公開站出來，並破紀錄與台方展開雙邊互動，所以迫使中國大陸急於出手。

今年4月，台外交部曾派出次長劉德立前往布國，並見到了布國總統等最核心官員，當時，台灣官員即提出蔡英文總統要在4月訪問史國，但同時訪問布吉納法索，對方卻以另有公務行程為由，對台表示深感抱歉。外交部長吳釗燮24日表示，當時台灣即感到些許不安，當時布國總統確實有出訪行程，但如果蔡英文總統要前去訪問，也應是一項重要政治行程。

另外，吳釗燮說，最近有一些徵兆，例如布國媒體不斷炒作應與中國建交的新聞，最確切時間則是24日台灣在世界衛生大會前線的同仁發現，布國未替台發言，而且提前離開日內瓦。

吳釗燮說，前兩天外交部也發現，布國在台灣留學生，傳出究竟要留在台灣，還是改到中國大陸就讀的訊息。這些都是徵兆。而最晚的訊息就是24日台駐布國大使接到對方電話，表示有要事相商，其外長要在台北時間6時宣布重大訊息。

高層官員則說，劉德立在21日上午得到相關情資，約見布駐台大使查證，對方表示沒有這件事情，24日劉德立再度召見布駐台大使，又提出此事，對方再度強調他是直到24日下午5時半，與台灣駐布國大使同時知道斷交訊息。

對於中國大陸到底以多少金額收買布國，高層官員說，2017年1月，其外長巴力接受彭博社專訪，表示中國大陸至少拿500億美元誘惑他外交轉向，但被他拒絕，但他認為，從事後看，巴力就是一個煽風點火者。

官員透露，去年4月，西非一個布吉納法索鄰國的外長，向布國代轉中國大陸訊息稱，願提供6億美元貸款與4億美元贈款，作為布國外交轉向條件。中西非也有兩國元首，代中國大陸向布國說項遊說。到了今年4月，中國鐵路公路向布國提出，願興建布國到迦納兩國首都間的鐵路。