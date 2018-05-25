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台布斷交美重申一中與對台承諾 國會議員推文挺台

2018-05-25 15:55世界日報 記者張加╱華盛頓報導

布吉納法索與台灣斷交，國務卿龐培歐24日在國會參院答詢時，重申美國的「一個中國政...
布吉納法索與台灣斷交，國務卿龐培歐24日在國會參院答詢時，重申美國的「一個中國政策」不變，依據台灣關係法，對台灣的承諾也未變。 美聯社
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布吉納法索與台灣斷交，國務卿龐培歐24日在國會參院答詢時，重申美國的「一個中國政策」不變，依據台灣關係法，對台灣的承諾也未變。

聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz，共和黨，德州)推文指出，中國持續其孤立台灣的行動，這次是布吉納法索，但不會奏效的，美國永遠都會支持其台北友人；眾議院外委會亞太小組主席游賀(Ted Yoho)轉推台布斷交相關報導並表示，美方會支持台灣。

美國在台協會(AIT)前理事主席卜睿哲(Richard Bush)表示，這些行動可被視為中方長期且有計畫讓台灣的蔡英文政府難堪，並削弱對蔡英文政治支持的一部分舉措。

卜睿哲表示，此時間點可能與蔡英文就職兩周年有關，也可能是因為11月要選舉；他說，可以預期中國會採取更多對台灣施壓的舉措。

聯邦參院外委會24日就國務院預算議題舉行聽證會，參院外交委員會亞太小組主席賈德納(Cory Gardner，科羅拉多州)詢問龐培歐關於布吉納法索與台灣斷交一事。

龐培歐回應，美國過去多任政府的對台政策，在川普政府任內未變，美方政策仍是「一中政策」，以及基於(美中)三公報。

龐培歐並稱，他也很清楚台灣關係法，這些承諾沒有改變。

雖然龐培歐稱他很清楚台灣關係法，但他當下答詢說的是「我很清楚在這個政府任內通過的台灣關係法，我未見這些承諾有所改變。」

台灣關係法於1979年通過，川普政府任內通過的是台灣旅行法；記者詢問國務院龐培歐所指的是台灣關係法或台灣旅行法，至本報截稿尚未獲得回覆。

美國國務院過去對兩岸關係的一貫立場是：美國信守基於美中三公報與台灣關係法的「一中政策」。

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