台布斷交 美多位議員表態挺台

2018-05-25 12:58 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



對於布吉納法索與台灣斷交，美國多位參議員與眾議員以推文表達對台支持。圖為美國與中華民國國旗。聯合報系資料照 分享 facebook 對於布吉納法索與台灣斷交，美國多位參議員與眾議員24日以推文表達對台支持；聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）推文表示，很遺憾布吉納法索在中國大陸的威迫之下而低頭，與台灣斷交。

魯比歐指出，中國大陸正以侵略手段積極將台灣民主政體孤立於國際社會之外；北京的提議都附有條件，因中方一向將專制政權的利益擺在第一位，以遂行其控制。

參議員克魯茲（Ted Cruz）推文寫道，中國大陸持續採取行動孤立台灣，這次鎖定布吉納法索，這一作為無效，因美國將永遠支持在台北的友人與盟友。

聯邦眾議院外交委員會榮譽主席羅斯蕾緹南（Ileana Ros-Lehtinen）說，北京惡霸從盟友台灣偷走布吉納法索，令人感到傷心；負責任的國家與企業不能繼續允許中國大陸暴君與侵害人權者損害民主原則，所有致力於自由的人士都必須挺身而出。

眾院外委會主席羅伊斯（Ed Royce）則表示，非常關切台灣面對的計畫性打壓，包括被排除於世衛大會（WHA）之外。

其他表態支持台灣的美國國會議員包括游賀（Ted Yoho）、迪馬里（ Mario Diaz-Balart）、戈薩拉（Paul Gosar）等人。

我駐美代表處表示，對美國國會的長期堅定支持與友我情誼，表達誠摯感謝。