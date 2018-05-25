親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
布國與台灣斷交
吳茂昆風波不斷
檢約談台大遴委
九合一選戰焦點
戰北市選情有變
限水電警報響起
政治
軍事
綜合

斷交潮鋪天蓋地 前外長歐鴻鍊示警：這二國也亮紅燈

華郵揭露川金會4內幕 其中最勁爆的是…

台布斷交 美多位議員表態挺台

2018-05-25 12:58聯合報 記者張加╱即時報導

對於布吉納法索與台灣斷交，美國多位參議員與眾議員以推文表達對台支持。圖為美國與中...
對於布吉納法索與台灣斷交，美國多位參議員與眾議員以推文表達對台支持。圖為美國與中華民國國旗。聯合報系資料照
分享
對於布吉納法索與台灣斷交，美國多位參議員與眾議員24日以推文表達對台支持；聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）推文表示，很遺憾布吉納法索在中國大陸的威迫之下而低頭，與台灣斷交。

魯比歐指出，中國大陸正以侵略手段積極將台灣民主政體孤立於國際社會之外；北京的提議都附有條件，因中方一向將專制政權的利益擺在第一位，以遂行其控制。

參議員克魯茲（Ted Cruz）推文寫道，中國大陸持續採取行動孤立台灣，這次鎖定布吉納法索，這一作為無效，因美國將永遠支持在台北的友人與盟友。

聯邦眾議院外交委員會榮譽主席羅斯蕾緹南（Ileana Ros-Lehtinen）說，北京惡霸從盟友台灣偷走布吉納法索，令人感到傷心；負責任的國家與企業不能繼續允許中國大陸暴君與侵害人權者損害民主原則，所有致力於自由的人士都必須挺身而出。

眾院外委會主席羅伊斯（Ed Royce）則表示，非常關切台灣面對的計畫性打壓，包括被排除於世衛大會（WHA）之外。

其他表態支持台灣的美國國會議員包括游賀（Ted Yoho）、迪馬里（ Mario Diaz-Balart）、戈薩拉（Paul Gosar）等人。

我駐美代表處表示，對美國國會的長期堅定支持與友我情誼，表達誠摯感謝。

布吉納法索北京
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

布國與中華民國斷交 在台學生「很傷心！」

2018-05-25 12:05

蔡英文談斷交 賴清德一派輕鬆與陳菊成反比

2018-05-25 09:36

斷交蔡總統說重話 高層：中國步步進逼 我們沒回頭路

2018-05-25 09:54

被斷交的「盤子」台灣 有網友喊：謝謝中國領養幫省錢

2018-05-25 08:53

布吉納法索斷交 綠委：立即終止軍事援助

2018-05-25 13:14

台布斷交怪中國 王鴻薇批：外交部長太好當？

2018-05-25 12:59

台灣與布吉納法索斷交 日政府關注

2018-05-25 12:12

前外長歐鴻鍊示警：史瓦帝尼、瓜地馬拉亮紅燈

2018-05-25 12:12

蔡政府2年斷4國　國民黨團要求蔡英文到立院國情報告

2018-05-25 12:11

影／吳釗燮：總統認為沒請辭必要 台灣外交未被打敗過

2018-05-25 12:03

台布斷交 10多名成大布生面臨獎學金被取消

2018-05-25 11:52

台布斷交 柯文哲：不能老把國家命運寄託於他國善意

2018-05-25 11:51

民進黨團譴責吳敦義兩岸統一論調 要求中止布國合作

2018-05-25 11:46

布吉納法索斷交 美議員聲援台灣

2018-05-25 11:45

二年邦交國少四個 國民黨團要求總統赴立院國情報告

2018-05-25 11:15

台布斷交無預警？蔡英文和陳菊昨還在臉書直播賣玉荷包

2018-05-25 10:43

藍籲總統為斷交做國情報告 綠：不希望破例

2018-05-25 10:41

黃智賢：五月沒過完斷交兩個 蔡政府是北京最佳同志

2018-05-25 09:48

兩岸走向交惡？張五岳呼籲蔡政府盡速危機管控

2018-05-25 09:41

布國男受警助感念在心 斷交後感慨：政治非好東西

2018-05-25 09:38

蔡英文對陸不再忍讓 港媒：要走回對抗老路？

2018-05-25 09:19

布國與我斷交 孫大千：陸外交攻勢衝誰來？

2018-05-25 09:18

蔡政府兩年斷交四國 洪奇昌：北京強勢圍堵政策會持續

2018-05-25 09:18

邦交國數創新低 蔡政府上台2年斷交哪4國？

2018-05-25 08:43

林郁方：蔡英文敗軍之將不檢討敗因 讓人欲哭無淚

2018-05-25 07:02

斷交非戰之罪？ 柯建銘：吳釗燮沒有請辭的理由

2018-05-25 05:50

台布24年邦誼 9句話畫上句點

2018-05-25 00:50

藍綠憂心雪崩斷交、烽火外交

2018-05-25 00:43

若以WHA為指標 剩下的18友邦仍安全

2018-05-25 00:40

新聞眼／兩岸外交戰 應回兩岸關係解決

2018-05-25 00:36

就是要讓台灣會痛！對岸鐵了心 給台灣「極限壓力」

2018-05-25 00:32

黨政高層：陸500億美元誘惑 終致布國與我斷交

2018-05-25 00:25

蔡總統當家2年斷4國...布吉納法索 與我斷交

2018-05-24 23:56

2年斷4國！國民黨明提案邀蔡總統赴立院國情報告

2018-05-24 23:56

布國斷交無關市政？游淑慧批柯P：狀況外的市長

2018-05-24 23:46

台布斷交 美國務卿：「一中政策」不變 對台承諾不變

2018-05-24 23:08

又斷一國 高層：蔡總統聲明 點破中方近期打壓原因

2018-05-24 23:01

布吉納法索斷交 蘇貞昌：中國打壓不會停止

2018-05-24 22:59

布國與我斷交 陳菊：此時此刻請用團結取代冷嘲熱諷

2018-05-24 22:59
看更多

熱門文章

再少一邦交國！我和布吉納法索斷交

2018-05-24 18:39

傘兵秦良丰已清醒 醫療團隊：還有兩關要過！

2018-05-24 21:48

布吉納法索斷交 蔡總統批中國打壓：不會再忍讓

2018-05-24 21:13

蔡英文談斷交 賴清德一派輕鬆與陳菊成反比

2018-05-25 09:36

柯志恩：吳茂昆闖紅燈被告發 徐國勇還想銷單

2018-05-24 15:36

青春專案要抓384人 北市警局長：不希望爆料文化

2018-05-24 20:14

去年才援贈兩架直升機 布吉納法索今宣布和我斷交

2018-05-24 19:16

就是要讓台灣會痛！對岸鐵了心 給台灣「極限壓力」

2018-05-25 00:32

拒簽反深澳電廠 柯文哲：最大問題是政府沒公信力

2018-05-24 17:35

【重磅快評】吳茂昆秒答說大話 吃定賴清德需要他

2018-05-24 16:57

2年斷4國！蔡英文4月訪非 布國總統就說不方便接待

2018-05-24 18:56

被斷交的「盤子」台灣 有網友喊：謝謝中國領養幫省錢

2018-05-25 08:53

漢光演習預演日 海峽上空國共電戰機對峙？

2018-05-24 15:07

評╱斷交免慌！台灣邦交國快出現了 游錫堃將升格為神

2018-05-24 19:07

布吉納法索與台灣斷交 吳釗燮：已口頭向總統請辭

2018-05-24 20:02

曾批馬外交休克 羅智強：蔡英文直接外交升天了

2018-05-25 08:12

台灣在挪威留學生發起正名運動 登上當地最大報

2018-05-25 00:14

林郁方：中共突然下手這麼狠 令人憂懼

2018-05-24 20:41

不幸言中！前外長歐鴻鍊 22天前預測布國邦交生變

2018-05-24 22:32

【即時短評】管你頂標生與管中閔 意識形態勝過競爭力

2018-05-24 16:09

與台灣24年交情 布吉納法索9句話終結

2018-05-24 22:24

布吉納法索軍校交換生 恐將提前離台

2018-05-24 21:30

布國與我斷交 孫大千：陸外交攻勢衝誰來？

2018-05-25 09:18

柯文哲：吳音寧太嫩了 不知政治危險

2018-05-24 14:45

黨政高層：陸500億美元誘惑 終致布國與我斷交

2018-05-25 00:25

拿費玉清東區買屋當比喻 朱亞君坦言壓力大

2018-05-24 17:19

學生赴陸人數增 政院：在台收穫遠超過中國

2018-05-24 17:44

機槍連續射擊過熱導致熾發 海軍士官眼受傷

2018-05-24 16:06

又斷一國 高層：蔡總統聲明 點破中方近期打壓原因

2018-05-24 23:01

北市「三腳都」選情 林濁水：民進黨已進退失據

2018-05-24 13:55

「拔管案」電話通知開庭惹議 邱太三：親民便民啦！

2018-05-24 15:12

林郁方：蔡英文敗軍之將不檢討敗因 讓人欲哭無淚

2018-05-25 07:02

斷交國又多一個！ 柯文哲：布吉納法索在哪？

2018-05-24 19:15

呂秋遠：終將會知道 一個邦交國都沒有的感覺

2018-05-25 07:55

影／61年前的今天 美大使館曾因此案升起我國旗

2018-05-24 15:42

面對外交打壓 賴清德臉書引用韓非子嚴厲譴責中國

2018-05-24 22:55

台布斷交無預警？蔡英文和陳菊昨還在臉書直播賣玉荷包

2018-05-25 10:43

台布24年邦誼 9句話畫上句點

2018-05-25 00:50

6理由挺吳釗燮續任 李正皓：再辭外交部長不夠用

2018-05-24 21:10

外長吳釗燮昨天表示：邦交國均無危險 如今再少一國

2018-05-24 19:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top