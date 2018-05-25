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斷交蔡總統說重話 高層：中國步步進逼 我們沒回頭路

2018-05-25 09:54聯合報 記者周佑政╱即時報導

多明尼加、布吉納法索一個月內相繼與我國斷交，蔡英文總統昨對大陸說出「重話」。知情官員說，「中國的步步進逼，讓我們沒有回頭路」，蔡總統談話是對大陸蠻橫作為必要且適當的回應。相關人士研判，在台灣與主要國家關係愈來愈好的情況下，未來陸方打壓不會減少。

蔡總統昨晚率行政院長賴清德、國安外交首長等發表重要談話，蔡總統強調，中國這一連串對我國的外交打壓，充分顯露出中國的不安與缺乏自信。中國這些去我國主權化的蠻橫作為，已挑戰台灣社會的底線，「我們不會再忍讓」。

黨政人士表示，對於布國狀況，包括中方近期持續用金援建交等相關訊息，總統有與國安首長討論交換意見，對於相關狀況一直有掌握。

黨政人士說，這兩年來，台灣與主要國家關係持續升溫，蔡總統昨談話是再表態，不可能因為中方作為，而停止這些努力。

知情官員說，大陸在國際上持續打壓台灣，「陸方對台加害在前」，將兩岸互動的基礎，幾乎是肆無忌憚、全方位的破壞；總統的談話，是對大陸蠻橫作為必要且適當回應，「中國的步步進逼，讓我們沒有回頭路」。

官員表示，台灣的外交處竟艱難，向來受到中國打壓，但外交部門仍在這種不利環境下，積極努力與我盟邦包括美日等主要國家，及友邦維繫實質外交關係，這兩年來也有實質成果。近期從WHA更多國家為我發聲就能看出。

官員表示，蔡總統上任後，持續維護兩岸關係和平穩定現狀，也盼營造兩岸健康交流的環境，無奈大陸始終透過國際打壓、軍事威嚇及統戰分化的手法，破壞兩岸關係。陸方的作為，逼得我們須採取必要手段，維護國家主權與安全。

布吉納法索與我斷交，蔡英文總統（中）昨晚率政府相關部會首長在總統府發表重要談話。...
布吉納法索與我斷交，蔡英文總統（中）昨晚率政府相關部會首長在總統府發表重要談話。記者林伯東／攝影
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國安布吉納法索蔡英文
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